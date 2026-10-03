Esta sexta-feira e sábado o Pavilhão Municipal foi palco da quarta edição do Torneio Internacional de Famalicão que consagrou o Riba d’ Ave como vencedor. Na final, contra os espanhóis Hockey Rivas, a equipa de Jorge Ferreira venceu, por 2-1, com golos de Pedro Rocha e Tiago Saraiva.

Na partida disputada na noite deste sábado, o Riba d’ Ave esteve a perder, mas na segunda parte virou o jogo a seu favor perante um adversário que compete no principal campeonato nacional espanhol.

No jogo de apuramento do terceiro e quarto lugares, durante a tarde do mesmo dia, o FAC venceu, 3-1, o HC Maia.

Recorde-se que na sexta-feira, no primeiro jogo, o Riba d´ Ave venceu, 5-1, o HC Maia, enquanto que o FAC foi derrotado, 5-2, pelos espanhóis do HC Rivas.

(Foto: reprodução Facebook Riba d’ Ave, SG SportsGallery).