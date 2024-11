Famalicão: Riba d´Ave volta a jogar esta quarta-feira

Depois do jogo do passado sábado, com o empate, sem golos, com o Arouca, há mais uma pausa na Liga, com os compromissos das seleções e Armando Evangelista vai ficar sem seis jogadores. Antes da partida sabia-se que eram cinco os jogadores chamados, mas este domingo o telefone voltou a tocar no Centro de Treinos para “levar” o jovem Yassir Zabiri, para a seleção sub-20 de Marrocos.

Assim, Zaydou Youssouf estará ao serviço das Ilhas Comores para dois jogos do CAN, nos dias 15 e 18, com a Gâmbia e Madagáscar, respetivamente.

Mirko Topic foi chamado pela Sérvia para duas partidas da Liga das Nações, nos mesmos dias, com a Suíça e a Dinamarca.

Enea Mihaj volta a representar a Albânia para as partidas, também da Liga das Nações, com a Chéquia e a Ucrânia, nos dias 16 e 19.

Para dois jogos de preparação para o Campeonato da Europa sub-21, com a Ucrânia e a Eslováquia, a 15 e 18, vai Gustavo Sá. Ainda nos sub-21, Otso Limatta não falha a convocatória da Finlândia. O avançado, com 7 golos em 10 jogos na fase de grupos, foi chamado para o play-off, diante da Noruega, jogos agendados para os dias 15 e 19 deste mês.

Yassir Zabiri foi chamado para os sub-20 de Marrocos. O avançado foi chamado para os jogos do torneio de qualificação da UNAF para a Taça Africana das Nações que se vai disputar no Egito, no próximo ano. O atacante apresenta um invejável registo ao serviço da seleção sub-20 dos Leões do Atlas, pela qual soma 10 golos em 15 jogos.