Famalicão: Ribadavenses rubricam boa exibição, mas perdem em Valongo

O defesa central Otávio, de 20 anos, já está em Portugal para assinar com o FC Famalicão. O jogador vem por empréstimo do Flamengo, com acordo válido por ano e meio, avança o jornal A BOLA.

Também CIDADE HOJE já tinha avançado com esta possibilidade, em dezembro passado. A SAD do Famalicão ficará, ainda, com a opção de compra, a rondar os 500 mil euros, por 70 por cento dos direitos económicos.

No mercado de inverno, o Famalicão já contratou o romeno Alex Dobre, sendo que o treinador João Pedro Sousa pretende ainda reforçar o setor ofensivo que tem sido alvo de várias ausências por lesões prolongadas. Uma das opções pode ser Leandro Sanca, dos italianos do Spezia.

