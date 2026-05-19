Famalicão: Ribeirão anuncia saída de Tiago Mota e restante equipa técnica

Famalicão: A festa começa a 5 e vai até ao dia 13 de junho

Van Zee (5 de junho, às 22h30), Quatro e Meia (9 de junho, às 22h30), na Praça D. Maria I, e Nena (13 de junho, às 22 horas), a partir do Parque da Devesa, junto ao lago, são os cabeças de cartaz da edição deste ano das Festa Antoninas.

A festa começa a 5 de junho, com a tarde reservada para as acarinhadas e apreciadas Marchas Infantis e, desde aí, até ao dia 13 de junho será desfiado um intenso programa cultural, recreativo e desportivo.

A 12 de junho acontece a grande noite, com o desfile e exibição das Marchas Antoninas, com 10 grupos participantes e que abre com a Associação do Coração – Vale S. Cosme.

A segunda a desfilar é a marcha da Associação Cultural Sentir a Terra (Gondifelos e Outiz), seguida da Associação Unidos de Avidos, Associação Recreativa e Cultural de Antas, GARRA – Grupo Associativo e Recreativo Ribeirão em Ação, LACS – Associação Cultural S. Salvador da Lagoa, Associação Cultural e Recreativa S. Pedro de Riba D’Ave, Associação Recreativa e Cultural Flor do Monte – Carreira, Associação Desportiva e Cultural de S. Martinho de Brufe e a fechar o Grupo Recreativo Vale S. Martinho.

Este ano, as marchas apresentam-se sob o tema “Antoninas Património Cultural Imaterial de Portugal”, celebrando a tradição e a identidade cultural associadas às festividades populares.

O orçamento para este ano ultrapassa os 900 mil euros e foi recentemente aprovado em reunião do executivo municipal com o voto contra dos vereadores do PS e CHEGA, por considerarem o valor elevado.

Confira todo o programa em https://www.famalicao.pt/comunicacao/agenda/evento-59/festas-antoninas-2026