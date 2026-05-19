Famalicão: Ribeirão anuncia saída de Tiago Mota e restante equipa técnica

O clube famalicense partilhou, nas redes sociais, que chegou ao fim a ligação com a equipa técnica comandada por Tiago Mota, treinador que tinha chegado na presente temporada, conseguindo colocar o conjunto famalicense no 4. º lugar, com 52 pontos, da série D da 1.ª divisão da AF Braga.
O Ribeirão «agradece a toda a equipa técnica pelo profissionalismo, dedicação e excelente trabalho desenvolvido ao longo desta época.»
Juntamente com o técnico principal, também estão de saída o adjunto Vítor Lamego, do treinador de guarda-redes Sérgio Ricardo e do preparador físico Carlos Miranda.
Relembre-se que época que terminou no passado fim de semana marcou o regresso do clube ao futebol sénior, após divergências com a SAD, numa fase em que o projeto passou por uma profunda reestruturação, com o objetivo de recuperar a estabilidade e relançar a equipa de forma sustentada.
Tiago Torres