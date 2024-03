Famalicão: Ribeirão complica mais a vida após goleada

A equipa treinada por Duarte Nuno venceu, no passado sábado, o vizinho Ninense, por 3-2 e reassumiu o primeiro lugar do pró nacional da AF Braga, com 48 pontos e menos um jogo. O Maria da Fonte tem os mesmos pontos depois do empate a zero em casa do Ponte.

Ainda nesta jornada, a 24.ª, a Oliveirense recebeu e venceu, 3-0, o Amares e continua em terceiro lugar, com 46 pontos. O Bairro também jogou em casa e goleou, 4-1, o Forjães, passando a somar 24 pontos no décimo sexto lugar. O Ninense, com 31 pontos, é décimo segundo.

Próxima jornada: Berço-Joane, Cabreiros-Bairro, Ninense-SP Arcos e Maria da Fonte-Oliveirense.

Na divisão de honra, série B, jornada 21, o S. Cosme perdeu, 1-0, nas Taipas e desceu ao décimo terceiro lugar, com 23 pontos. Na próxima jornada recebe o Arões.

O Lousado, apesar do empate (2-2) em casa do Celeirós B, mantém o primeiro lugar da série D da 1.ª divisão, com 39 pontos. Resultados da jornada: Delães, 1-Louro, 1; Mouquim, 2-Ruivanense, 2; Figueiredo, 2-São Cláudio, 0; Operário, 3-Gondifelos, 2; Calendário, 2-Fradelos, 0.

Próxima jornada: S. Cláudio-Mouquim, Ruivanense-Delães, Fradelos-Figueiredo, Gondifelos-Calendário, Lousado-Sequeirense, Guisande-Operário e Louro-Celeirós B.

Foto: arquivo (GD Joane)