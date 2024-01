Famalicão: Ribeirão derrotado em Vila Real

Equipa A do CX A2D passou aos 1/16 avos de final da Taça de Portugal, o que acontece pela 13.ª vez e sonha em alcançar a vitória na competição, igualando o feito de 2017/18. As equipas B e C caíram nos 1/32 avos de final. A eliminatória teve lugar a 13 de janeiro; os 1/16 avos de final realizar-se-ão a 6 de abril.

A equipa A do CX A2D recebeu a jovem equipa Xadrez – Efanor C e confirmou o seu favoritismo após duas horas e trinta minutos de jogo. Com arbitragem de Mário Oliveira, a vitória cedo se começou a desenhar com vitórias bem conseguidas no 3.º tabuleiro pelo atual campeão nacional sub-16, João Afonso, seguida de vitórias no 1.º, 2.º e 3.º tabuleiros, respetivamente, pelo mestre nacional Ivo Dias, por João Romano, e pela mestre FIDE feminina Inês Silva, respetivamente.

A equipa B do CX A2D também jogou em casa e quase contrariou o favoritismo da equipa B do VSC. Todavia, não foi feliz após ceder uma derrota pela margem mínima por 1,5-2,5. José Pinto venceu no 1.º tabuleiro, Marco Pereira empatou no 2.º e Artur Lemos e Vítor Carvalho perderam, respetivamente, no 3.º e 4.º tabuleiros.

Na deslocação a Matosinhos, o CX A2D C visitou a equipa B do Xadrez – Efanor, e saiu derrotado por 3-1.

Fernando Siva e Diogo Lopes empataram nos 1.º e 3.º tabuleiros, respetivamente. Porém, Eduardo Viana (capitão) e Duarte Abreu cederam nos 2.º e 4.º tabuleiros, respetivamente.