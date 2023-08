Famalicão: Ribeirão derrotado pelo Pevidém

Mercadona doou 600 toneladas de alimentos nos primeiros seis meses do ano

A Mercadona, empresa de supermercados, doou 600 toneladas de produtos de primeira necessidade no primeiro semestre de 2023 em Portugal. Estas doações, que equivalem a 10.000 carrinhos de compras, foram destinadas a mais de 40 cantinas sociais, 8 bancos alimentares e outras entidades sociais com as quais a empresa colabora.

No distrito de Braga, onde a empresa conta com 6 supermercados, foram doadas 110 toneladas de produtos de primeira necessidade a instituições locais de solidariedade social.

A Delegação de Braga da Cruz Vermelha Portuguesa é uma das instituições que diariamente recebe doações da Mercadona. Segundo Nuno Rodrigues, Coordenador de Área de Emergência Social desta instituição: “As doações da Mercadona são importantes para a Delegação de Braga da Cruz Vermelha, porque permitem apoiar todos os dias cerca de 150 pessoas em situação de sem-abrigo que beneficiam dos serviços de alojamento e cantina social. Com esta colaboração, podemos diversificar o apoio alimentar com produtos de excelência que de outra forma não teríamos capacidade de fornecer nem conseguiríamos chegar a mais pessoas e com mais qualidade.”

Em Portugal, a Mercadona participa ainda, com os seus recursos humanos e logísticos, noutras iniciativas de âmbito nacional que se realizam ao longo do ano. É o caso da “Campanha de Recolha”, organizada pela Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares Contra a Fome, e da campanha “Shop for Goodness” promovida pela Cruz Vermelha Portuguesa, cujo montante angariado foi convertido em cartões de compra que contribuem para a autonomização de famílias carenciadas.

Com mais de 1.660 lojas entre Portugal e Espanha, a Mercadona doou um total de 10.500 toneladas de bens, o equivalente a 174.200 carrinhos de compras, que se destinaram a mais de 650 entidades sociais, das quais 140 foram integradas na rede de instituições com as quais a empresa colabora, na primeira metade deste ano.