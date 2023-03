Famalicão: Ribeirão e Joane começam luta pela subida aos nacionais

Tem lugar, no próximo domingo, o início da discussão pela subida de divisão da pró nacional da AF Braga. Desta fase, dividida em duas séries, fazem parte o Joane e o Ribeirão. Os joanenses estão na série 1 e, no domingo, às 16 horas, jogam em casa do Forjães. Vieira e Ponte são as outras equipas.

As equipas partem com metade dos pontos conseguidos na primeira fase: Forjães e Ponte com 23 pontos; Joane e Vieira com 22 pontos.

Na série 2, o Ribeirão recebe, às 16 horas, o Sandinenses, enquanto que o Prado recebe o Amares à mesma hora. Os Sandinenses e ribeirenses partem com 25 pontos, bem distantes do Amares (19) e do Prado (18).

A fase de manutenção está dividida em quatro séries. Na 1, a AD Ninense começa a jogar em casa do Cabreiros, no domingo, às 16 horas, enquanto o Mascotelos e o Serzedelo jogam no sábado. A equipa de Mário Jorge parte com 17 pontos, seguida do Cabreiros (13), Mascotelos (11) e Serzedelo (5).

Na série 2 está a outra equipa famalicense. A Oliveirense, que arranca com 17 pontos, joga no sábado, às 16 horas, em casa do SP Arcos (12 pontos); a outra partida coloca frente a frente o Porto d´Ave (8 pontos) e o Celoricense (13 pontos).