O Centro Social e Paroquial de Ribeirão assinala, este sábado, o 40.º aniversário. A celebração começa às 10 horas, no salão polivalente, com as boas-vindas e, trinta minutos depois, segue-se a sessão solene com abertura pelo presidente da instituição, pe. Manuel Joaquim Fernandes. Na cerimónia também vão intervir o presidente da CNIS, Lino Maia; Luís Marques Mendes; o presidente da Câmara de Famalicão, Mário Passos; e a Secretária de Estado da Ação Social e da Inclusão, Clara Marques Mendes. O Bispo Auxiliar de Braga, Delfim Gomes, encerra a sessão.

Pelas 11h45, será inaugurada a ampliação da ERPI – Lar Residencial e o novo Serviço de Apoio Domiciliário, com visita guiada e bênção às instalações. O almoço está marcado para as 13 horas, junto às dependências do Centro Social (junto à Casa de Santa Maria).

Durante o almoço será apresentado um vídeo retrospetivo dos principais marcos dos 40 anos de atividade do Centro Social e Paroquial de Ribeirão, marcados pelo compromisso de servir a Comunidade com responsabilidade e solidariedade, educando e cuidando.