Famalicão: Ribeirão FC começa a trabalhar no dia 1 de agosto

O Ribeirão FC inicia a preparação da nova época desportiva a 1 de agosto.

A formação, que milita na série B da Pró Nacional, tem já agendados vários jogos de preparação, sendo o primeiro no dia 10, às 19 horas, com o Folgosa Maia. Do plano constam, ainda, outros confrontos, incluindo a visita do Gil Vicente, a 17 de agosto, também às 19 horas. O jogo de apresentação é no dia 4 de setembro, com adversário ainda a designar.