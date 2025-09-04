Famalicão: Ribeirão FC oficializa Tiago Mota

Famalicão: Toy dá concerto na Romaria Nova em Lousado
No próximo domingo começa oficialmente a Romaria Nova, em Lousado. As festas em honra de Nossa Senhora da Boa Hora e do Sagrado Coração de Maria concentram-se de 12 a 15 de setembro, com destaque para o concerto de Toy, na noite do dia 13, a partir das 22 horas.
Então, este domingo, às 19 horas, há novenas que se repetem até sexta-feira, dia 12, sempre às 20 horas. Na quinta-feira, dia 11, às 18 horas, são levantados os mastros. Na noite do dia seguinte, há folclore com os ranchos Santa Marinha de Lousado, Santa Leocádia de Fradelos e S. Pedro de Bairro. Depois, a animação fica a cargo do DJ Carlos Fonseca.
No sábado, dia 13, para além do concerto de Toy, realce para a procissão e eucaristia, ás 17h30; uma sessão de fogo de artifício e música com os Dj Carlos Azevedo e Dreey. Na manhã do dia seguinte há eucaristia festiva, ao início da tarde procissão, à noite concerto pela Banda Myllenium, entre outras iniciativas.
Por último, para encerramento destas tradicionais festividades, no dia 15, às 19 horas, São Lourenço regressa, em procissão, à sua capela.
Famalicão: Ana Sofia vence o XII Concurso de Fado Amador
Na noite desta quarta-feira decorreu a final do XII Concurso de Fado Amador de Famalicão, promovido pela ACAFADO – Associação Cultural & Artística Famalicão Fado, cuja vencedora foi Ana Sofia.
O concurso, integrado na Feira de Artesanato e Gastronomia, também distinguiu Arisberto Guia (2.º lugar), Elsa Ribeiro (3.º lugar), José Reis (4.º lugar) e Artur Santos (5.º lugar), segundo a decisão do júri constituído por Patrícia Costa, Filipe Fernandes, Sérgio Marques e Diogo Aranha.
A final contou com o acompanhamento musical de João Martins (guitarra portuguesa), João Araújo (viola de fado) e Filipe Fernandes (baixo acústico). O festival recebeu como convidada especial a consagrada fadista Ana Sofia Varela, acompanhada por Miguel Amaral (guitarra portuguesa) e João Araújo (viola de fado), num momento de grande celebração da canção portuguesa.
No encerramento, além dos prémios monetários atribuídos, todos os participantes foram distinguidos com lembranças alusivas ao evento.
Famalicão: Costinha vai atuar no Coliseu de Lisboa
O cantor famalicense atua, no dia 8 de setembro, às 21 horas, no Coliseu de Lisboa.
Depois do grande concerto na sala do Teatro Sá da Bandeira, em novembro do ano passado, é a vez de subir ao palco de um dos maiores espaços de espetáculos de Lisboa.
A consagração de um cantor que soma já vinte anos de carreira, ao longo dos quais cantou um pouco por todo o país e no estrangeiro, somando êxitos que agradam aos seus fãs. Claro que em Lisboa vai cantar os temas mais conhecidos e a canção de momento, “Abraça-me”.
Bilhetes à venda nos locais habituais.
Famalicão: Câmara Municipal cumpre luto nacional e cancela concertos na Feira de Artesanato e Gastronomia
Em virtude do luto nacional, decretado pelo Governo, por causa do trágico acidente que provocou 16 vítimas mortais, em Lisboa, o Município de Famalicão cancelou os concertos agendados para esta quinta-feira, na Feira de Artesanato e Gastronomia.
Para a noite desta quinta-feira estavam programados os concertos de Sérgio Mirra Trio, Xabier Díaz e Adufeiras de Salitre, da Galiza.
A tragédia do Elevador da Glória aconteceu ao final da tarde desta quarta-feira e, para além das vítimas mortais, provocou vários feridos.
Famalicão: Candidato do PS coloca online programa com 500 medidas
O programa autárquico da candidatura do socialista Eduardo Oliveira já está disponível para consulta em https://www.eduardooliveira25.pt/noticia/programa-autarquico-ja-esta-disponivel-para-consulta/.
O documento contempla sete eixos estratégicos e mais de 500 medidas, «fruto do diálogo com os famalicenses», anuncia a candidatura em nota de imprensa.
O programa assenta, então, em sete eixos – “Cuidar Famalicão”, “Capacitar Famalicão”, “Crescer Famalicão”, “Valorizar Famalicão”, “Prosperar Famalicão”, “Proteger Famalicão” e “Relacionar Famalicão” – e das muitas medidas que dele constam são destacadas a criação do Centro Intergeracional – Gerações com Sentido (com creche, unidade de cuidados continuados, piscina e ginásio adaptado, centro dia para seniores com doenças neurodegenarativas, Casa Repouso Cuidador Informal); a garantia de creches para todas as crianças; a criação do Movimento Cívico para construção do novo hospital; a construção do Multiusos (Centro de Congressos de V.N. Famalicão) e a disponibilização de mais meios para a Polícia Municipal.
Eduardo Oliveira garante quer «um concelho que protege quem aqui vive, que honra as suas paisagens e os seus saberes, que valoriza o conhecimento, a cultura, a natureza e a inovação».
O programa, segundo Eduardo Oliveira, «é mais um passo da aliança cívica que nasce da força do diálogo, da diversidade e da vontade comum de construir um futuro melhor para Vila Nova de Famalicão», com base «na justiça social, na solidariedade e no poder transformador da cidadania ativa».
O ciclo de debates “Pensar 2025” foi fundamental para a elaboração das propostas, dado ter permitido «a escuta participativa da população e constituiu um exercício exemplar de democracia participativa, reunindo cidadãos, especialistas, autarcas, dirigentes associativos, empresários, jovens e representantes das mais diversas áreas da vida do concelho». Esta é, segundo o candidato, «uma maneira diferente de fazer política que significa mais participação, mais compromisso, mais abertura e mais transparência».
Famalicão: Mês “Rosa” com caminhada, eucaristia e jantar
Para alertar para a importância da prevenção e combate ao cancro da mama, outubro é conhecido como “Mês Rosa”. Nesta medida, a Associação do Voluntariado Hospitalar do Hospital de V.N. de Famalicão realiza uma série de iniciativas para sensibilizar e para angariar fundos.
Assim, no dia 4 há a caminhada, desde o hospital até à Praça Cupertino de Miranda, com saída às 10h30, do átrio do hospital. A inscrição custa cinco euros, com direito a t-shirt e água.
A 12 de outubro, às 11h15, na igreja matriz nova, será celebrada eucaristia pelos doentes com cancro da mama.
No dia 25 de outubro decorre o habitual jantar. Está marcado para as 19h30, no centro pastoral de Stº Adrião. A inscrição custa 32,50 euros.
Contactos – 913 544 900 (Ilídia), 911 141 498 (Conceição) ou voluntariado.hfamalicao@chma.min-saude.pt.