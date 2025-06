Famalicão: Ribeirão já prepara Desfile de Moda que acontece esta noite, às 21h30

No dia 30 de junho, às 14h00, o CITEVE vai ser palco do Evento Final do RDC@ITV – Roteiro para a Descarbonização do Setor Têxtil e do Vestuário, um momento de partilha de conhecimento e apresentação de resultados do projeto.

O RDC@ITV, projeto apoiado pelo PRR, teve como principal objetivo o desenvolvimento de um Roteiro para a Descarbonização do Setor Têxtil e do Vestuário para apoiar as empresas do setor na tomada de decisão relativamente às tecnologias e medidas mais eficazes a adotar para cumprir as metas de neutralidade carbónica estabelecidas para 2050.

A ferramenta de cálculo da pegada de carbono, desenvolvida no âmbito deste projeto, vai permitir às empresas do setor calcular a sua pegada de carbono e definir a trajetória para a descarbonização.

O evento terá início às 14h00, no auditório do CITEVE e os interessados podem fazer a sua inscrição aqui.

Para mais informação consulte rdc-itv.pt