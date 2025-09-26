Famalicão: Ribeirão prepara estreia na 1.ª divisão da AF Braga

Este fim de semana será dado o pontapé de saída na 1.ª divisão da AF Braga e na série D, onde estão as equipas famalicenses, há vários dérbis. Realce para a estreia da Associação Ribeirão (ex-Ribeirão FC) que começa com uma curta viagem, a Lousado, para defrontar a equipa local. Esta partida joga-se no domingo, às 16 horas.

A equipa ribeirense é treinada por Tiago Mota e neste “renascimento” após problemas (financeiros) da SAD do Ribeirão FC, que desistiu da divisão de honra, o clube cuidou de reerguer o futebol sénior. Vai começar onde tudo começa, na 1.ª divisão, com um forte espírito de grupo e de reconquista do nome e da credibilidade perdidos nas três últimas épocas.

Desta jornada, e ainda este sábado, a ADJ Mouquim recebe, às 16 horas, o Serzedelo e a UD Calendário, à mesma hora, recebe o Fradelos. Duas horas depois, novo dérbi entre o Gondifelos e o Louro.

No domingo, sempre às 16 horas, os vizinhos Delães e Ruivanense defrontam-se e o S. Cosme visita o Airão.