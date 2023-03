Na noite do dia 25 de março, a partir das 22 horas, o salão paroquial do Louro, recebe o Risómetro – Festival de Comédia, que conta com Miguel 7 Estacas e Pedro Neves.

A entrada para este espetáculo de stand up comedy tem um custo de 10 euros, podendo ser adquiridas na Casa do Artista Amador desta freguesia.