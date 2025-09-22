Famalicão: Ribeirão tem a décima nona academia sénior do concelho

O concelho de Famalicão passa a ter 19 academias seniores. A última a ser apresentada, no passado sábado, foi a de Ribeirão, estrutura que já conta com cerca de 40 elementos. Está sediada no antigo Jardim de Infância de Santa Ana que, doravante, «é um espaço de convívio, lazer, formação e alegria, que vai proporcionar um envelhecimento ativo aos seniores de Ribeirão que não se conformem em enfrentar a sua reforma num ‘qualquer sofá da vida’», destacou o autarca local, Leonel Rocha.

Este projeto de apoio aos seniores tem como propósito promover, através de atividades e programas diversos, o envelhecimento ativo e combater a exclusão social e o isolamento. Mário Passos fala de «um projeto muito virtuoso que tem tido a capacidade de reunir os nossos seniores e de lhes dar motivos para que saiam de casa, convivam uns com os outros e se envolvam nas dinâmicas do nosso concelho».

A Rede de Academias Seniores de Famalicão tem sido implementada ao longo dos últimos três anos e dela fazem parte as academias de Brufe, Carreira e Bente, Delães, Famalicão, Gavião, Gondifelos, Joane, Lousado, Mouquim, Nine, Novo Rumo (Ass. Professores de V. N. de Famalicão), Oliveira Santa Maria, Pedome, Riba de Ave, Ribeirão, Requião, Seide, Tusefa (Tuna Sénior de Famalicão) e Vale S. Martinho.

Recorde-se que, em 2024, o Município de Famalicão foi reconhecido pelas suas políticas públicas direcionadas às pessoas seniores, com a integração na Rede Global da Organização Mundial de Saúde (OMS) de Cidades e Comunidades Amigas das Pessoas Idosas.