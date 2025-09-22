Concelho

Famalicão: Ribeirão tem a décima nona academia sénior do concelho

O concelho de Famalicão passa a ter 19 academias seniores. A última a ser apresentada, no passado sábado, foi a de Ribeirão, estrutura que já conta com cerca de 40 elementos. Está sediada no antigo Jardim de Infância de Santa Ana que, doravante, «é um espaço de convívio, lazer, formação e alegria, que vai proporcionar um envelhecimento ativo aos seniores de Ribeirão que não se conformem em enfrentar a sua reforma num ‘qualquer sofá da vida’», destacou o autarca local, Leonel Rocha.

Este projeto de apoio aos seniores tem como propósito promover, através de atividades e programas diversos, o envelhecimento ativo e combater a exclusão social e o isolamento. Mário Passos fala de «um projeto muito virtuoso que tem tido a capacidade de reunir os nossos seniores e de lhes dar motivos para que saiam de casa, convivam uns com os outros e se envolvam nas dinâmicas do nosso concelho».

A Rede de Academias Seniores de Famalicão tem sido implementada ao longo dos últimos três anos e dela fazem parte as academias de Brufe, Carreira e Bente, Delães, Famalicão, Gavião, Gondifelos, Joane, Lousado, Mouquim, Nine, Novo Rumo (Ass. Professores de V. N. de Famalicão), Oliveira Santa Maria, Pedome, Riba de Ave, Ribeirão, Requião, Seide, Tusefa (Tuna Sénior de Famalicão) e Vale S. Martinho.

Recorde-se que, em 2024, o Município de Famalicão foi reconhecido pelas suas políticas públicas direcionadas às pessoas seniores, com a integração na Rede Global da Organização Mundial de Saúde (OMS) de Cidades e Comunidades Amigas das Pessoas Idosas.

 

Famalicão: Já estão à venda os bilhetes para a receção ao Rio Ave

Na noite do próximo domingo, a partir das 20h30, o FC Famalicão recebe o Rio Ave, em partida a contar para a sétima jornada da I Liga.

Os bilhetes para a partida já se encontram à venda, sob as seguintes condições: sócios – 5 euros, com a quota 8 regularizada, para a Bancada Placard.pt.; público: 10 euros
A venda decorre na Loja Oficial ou em https://bit.ly/3KjpI2d
É obrigatória a apresentação do cartão de sócio para aceder ao Estádio Municipal e apenas os lugares anuais são transmissíveis
No dia de jogo, a bilheteira do Estádio Municipal estará aberta a partir das 18h30, sendo que o acesso ao interior do estádio é permitido a partir das 19 horas.

Famalicão: Carlos Guimarães Pinto é convidado para falar de “Autarquias do Futuro”

O auditório da União de Freguesias de Vila Nova de Famalicão e Calendário recebe na manhã do próximo sábado, a partir das 10 horas, uma iniciativa da Iniciativa Liberal que terá a presença do deputado Carlos Guimarães Pinto

“Autarquias do Futuro – Desburocratização e Inovação” é o tema deste encontro que é de entrada livre. Os candidatos Paulo Ricardo Lopes, à Câmara Municipal, Miguel Fidalgo, à Assembleia Municipal, e Ricardo Vieira, à União de Freguesias de Vila Nova de Famalicão e Calendário, também tomam parte neste debate.

Paulo Ricardo Lopes afirma que «a desburocratização e inovação são duas das imagens de marca da Iniciativa Liberal» e justifica a presença de Carlos Guimarães Pinto por ser «uma das pessoas que mais tem concentrado energias para tentar combater a burocracia com a qual lidamos diariamente, estando certo de que esta palestra nos ajudará a estar cada vez mais preparados para Construir Vila Nova».

 

Famalicão: Eduardo Oliveira anuncia propostas para valorizar e apoiar os cuidadores informais

O candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão anuncia como prioridade do seu programa a valorização e o apoio aos cuidadores informais, porque «são eles que, todos os dias, cuidam de quem mais precisa, muitas vezes sem apoio, sem descanso e sem reconhecimento».

Entre as principais medidas, destaca o programa municipal de apoio a cuidadores informais, com a missão de reconhecer, valorizar e apoiar, promovendo o seu bem-estar e qualidade de vida. O programa será desenvolvido em articulação com entidades locais, como a Casa da Memória Viva e a Cuidar Maior, reforçado por medidas complementares nacionais.

O gabinete municipal de apoio ao cuidador informal, que funcionará como atendimento e acompanhamento, é outra proposta para fornecer informação, aconselhamento jurídico e social, apoio psicológico e orientação sobre recursos disponíveis.

O candidato, que é também profissional de saúde, reconhece que «os cuidadores informais são o alicerce invisível do cuidado a familiares e pessoas dependentes. São homens e mulheres que, muitas vezes em silêncio, dedicam a sua vida a cuidar, enfrentando desafios físicos, emocionais e financeiros», refere.

O socialista também promete avançar, caso seja eleito, com a rede de “Respiro Familiar”, em parceria com as IPSS locais, de estruturas temporárias que permitam aos cuidadores ter momentos de descanso, sem comprometer o cuidado prestado aos seus familiares. Também consta do programa o cartão do cuidador municipal, em colaboração com a Associação Comercial e Industrial de Famalicão (ACIF), que garantirá benefícios no acesso a bens e serviços no comércio local.

No comunicado enviado à redação, Eduardo Oliveira garante que as propostas não são meras promessas. São «um compromisso de vida. Enquanto profissional de saúde, conheço as dores, os sacrifícios e as dificuldades dos cuidadores informais e sei o que é estar na linha da frente no cuidado às pessoas. No futuro de Vila Nova de Famalicão, ninguém ficará esquecido».

Famalicão: Sandra Pimenta promete criar gabinete de apoio e captação de investimento em áreas estratégicas e sustentáveis

De visita ao ecomercadinho, que decorreu este fim de semana no Parque da Devesa, a candidata do PAN defendeu «uma economia local focada na diversidade de projetos e marcas, ou de produção com foco na sustentabilidade», e por isso quer criar o “Investir Positivo”, um gabinete de apoio e captação de investimento em áreas estratégicas e sustentáveis.

Sandra Pimenta, que esteve acompanhada por outros elementos, quer garantir que os jovens empreendedores encontrem em Famalicão um ponto de referência «para o desenvolvimento dos seus projetos e que contribuam para um desenvolvimento sustentável do território».

Sobre a iniciativa, refere que «eventos deste género necessitam de mais projeção e com uma estratégia focada no médio e longo prazo, de forma a garantir uma continuidade da oferta de produtos mais ecológicos e sustentáveis».

Famalicão: Fontanário da Cova e espelhos de trânsito vandalizados em Ruivães e Novais

A Junta da União de Freguesias de Ruivães e Novais denunciou esta segunda-feira, 22 de setembro, vários atos de vandalismo registados nas últimas semanas.

No comunicado, a autarquia lamenta a destruição de seis espelhos de trânsito, que “comprometem a segurança rodoviária”, e a mesa do fontanário da Cova tombada.

A Junta alerta que estes comportamentos representam “uma falta de respeito pelo património público”, além de colocarem em risco a segurança e gerarem custos adicionais.

Foi ainda deixado um apelo ao “sentido de responsabilidade cívica” e à colaboração da população na denúncia de atos suspeitos às autoridades.

Famalicão: Jovem apanhado a conduzir com 2,85 g/l no sangue

Este fim de semana, na cidade de Famalicão, a PSP deteve um jovem de 22 anos de idade, por condução automóvel com taxa de alcoolemia superior à permitida por lei.

Acusou uma TAS de 2,85 g/l no sangue e foi notificado para comparecer junto do Tribunal.