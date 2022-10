Famalicão: Ribeirão vence Joane e sobe ao terceiro lugar

Na Liga BPI, campeonato nacional de futebol feminino, o FC Famalicão recebeu o Amora e goleou, 7-0. Perante um adversário que ainda não pontuou na prova, decorridas cinco jornadas, o conjunto famalicense fez valer os seus predicados e, com total controlo na partida, até poderia ter chegado a outros números.

As famalicenses entraram da melhor forma na partida, logo com um autogolo aos dois minutos. Com três golos em dez minutos, o resultado ganhou contornos de goleada e perto do intervalo, Raquel Fernandes (a melhor em campo) bisou, apontando o 5-0. Na segunda parte, as famalicenses aumentaram o marcador com golos de Lais Araújo e Marie-Yasmine Alidou.

Marco Ramos apresentou a seguinte equipa: Dani Neuhaus; Inês Maia, Raquel Infante (Gabriela Vinhas, 73’) e Regina Pereira (Cap.); Babi (Andri Violari, 59’), Lais Araújo, Paty Llamos (Letícia Almeida, 73’) e Inês Santos; Marie-Yasmine Alidou (Telma Pereira, 73’), Mafalda Marújo (Maria Miller, 60’) e Raquel Fernandes.

Para além do golo na própria baliza de Iris Ferreira (2’), os restantes foram marcados por Raquel Infante (13’), Raquel Fernandes (22’ e 44´); Regina Pereira (24’), Lais Araújo (55’) e Marie-Yasmine Alidou (67’).

Com esta vitória, a terceira, a equipa de Marco Ramos sobe ao quarto lugar, com 10 pontos, a três do líder, Braga, que ainda aguarda pelo desfecho do jogo entre o Damaiense e o Benfica.

Na próxima jornada, agendada para o próximo fim de semana, o Famalicão joga em casa do Lank Vilaverdense.

Foto: FPF