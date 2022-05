Famalicão: Ricardo Costa/Rui Vilaça vencem no Rali de Portugal

A Festa de Santo António também é sinónimo de desporto, com quase uma dezena de eventos, de diferentes modalidades. Um deles é o Grande Prémio de Atletismo Bernardino Machado, uma das provas populares mais acarinhadas pelos famalicenses, com partida e chegada na Rua Padre Benjamim Salgado, junto às escolas.

A prova, organizada pelo município em colaboração com a Associação de Atletismo de Braga, realiza-se na manhã do dia 12 de junho (10h00), e divide-se em dois segmentos: uma corrida de 10 quilómetros e uma caminhada de seis.

As inscrições já decorrem online em www.famalicaodesportivo.pt e www.aabraga.pt e são gratuitas até ao dia 9 de junho. Podem também ser efetuadas presencialmente até ao dia 8, nas piscinas municipais, na Casa da Cultura e no Gabinete do Famalicão em Forma. Às inscrições de última hora é aplicada uma taxa de 5 euros.

Poderão participar na prova atletas em representação de clubes, coletividades, organizações populares, empresas e individuais, federados ou não federados, no escalão de Juniores, Seniores e Veteranos (masculinos e femininos).

No final, serão entregues prémios de presença a todos os participantes, troféus para os três melhores classificados de cada escalão e género e ainda prémios por equipas às três primeiras equipas da geral.

Mas há mais desporto nas Antoninas para além do Grande Prémio de Atletismo. Este ano, contam-se perto de uma dezena de provas, entre elas, a Primavera Desportiva 2022 e a 7.ª Descida Mais Louca de Famalicão, no dia 10 de junho, o 29.º Raid Antoninas e a Taça de Portugal de Alex Ryu Jitsu, no dia 11, a Prova Columbófila das Antoninas, no dia 12, e as Antoninas Cup na Academia do Futebol Clube de Famalicão, no feriado de 13 de junho.

Programa completo das Festas Antoninas de Famalicão em www.famalicao.pt.