Famalicão: Ricardo prepara a equipa para o jogo com o FC Porto

Um grupo de 60 alunos e professores do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco visitou a Assembleia da República, tendo acompanhado o debate sobre o Orçamento de Estado.

Os jovens perceberam “in loco” como funciona o poder legislativo e aproveitaram para dar a conhecer as melhores práticas do Agrupamento como o projeto “Less is more – B creative”.

As turmas do 11ºC e uma delegação de 14 alunos do Clube Europeu tiveram oportunidade de conhecer as salas mais emblemáticas, saber mais sobre a história daquele espaço e até contactaram com alguns dos protagonistas políticos da atualidade.

Acompanhados pelo deputado famalicense Jorge Paulo Oliveira, tiveram oportunidade de presentear todas bancadas parlamentares, assim como o Presidente da Assembleia da República, com uma caixa (projetada e confecionada pelos alunos de Design da comunicação gráfica e pela professora Fátima Veloso) contendo brigadeiros feitos com os desperdícios de bolachas de gengibre, confecionadas pelos alunos do Curso Técnico de Cozinha e Pastelaria. Os mentores do projeto, Ricardo Lanção e Raquel Azevedo, juntamente com os alunos deram a conhecer a filosofia do projeto e sensibilizaram os vários decisores políticos para o combate ao desperdício alimentar em contexto doméstico.