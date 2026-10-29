O FC Famalicão avança com confiança para o jogo com o Braga, esta quinta-feira, às 18h45, na cidade bracarense, que vai definir mais um lugar na Final Four da Taça da Liga. Já lá estão FC Porto e Sporting.

Ricardo Silva volta a orientar a equipa depois da saída de Carlos Carvalhal. Na antevisão à partida, confessou que espera um «jogo muito difícil, de uma belíssima equipa» que quer estar presente numa fase que pode dar uma final de um troféu. O FC Famalicão tem aqui uma oportunidade de se intrometer entre os grandes. «Ultrapassando o Braga, podemo-nos aproximar da conquista de algo ímpar para o FC Famalicão», admite Ricardo Silva, antevendo que «disputar um título seria um sonho».

O FC Famalicão já esteve perto de uma final da Taça de Portugal, mas nunca disputou um jogo que pudesse dar um título. Volta a ter uma oportunidade e Ricardo Silva garante que os jogadores que vão entrar em campo também vão cheios de sonhos. O técnico interino diz que leva a jogo «11 titulares», mas não será a mesma equipa que goleou, 4-0, em Vila do Conde, o Rio Ave.

Esta é a segunda vez que Ricardo Silva assume interinamente a equipa principal. Da primeira empatou com o FC Porto; desta vez goleou o Rio Ave. Se será o passaporte para ser técnico principal é algo que não o preocupa. Garante que ficará feliz qualquer que seja a decisão da SAD. «A minha vontade é que haja uma decisão a pensar no melhor para o FC Famalicão. Não importa a minha vontade», regista.