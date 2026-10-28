O treinador famalicense, que liderou a equipa para uma goleada, 4-0, sobre o Rio Ave, na noite do passado domingo, para além do jogo desta quinta-feira, para a Taça da Liga, deverá continuar em funções na próxima jornada da I Liga, também com o Braga, a contar para a 10.ª jornada da I Liga. A proximidade entre os dois encontros “impede” qualquer alteração no comando técnico.

O treinador adjunto, que faz parte da estrutura do clube, já tinha assumido a função de interino na época 24/25, fazendo a transição entre Armando Evangelista e Hugo Oliveira, liderando a equipa num empate (1-1), com o FC Porto.

Agora, e depois da saída de Carlos Carvalhal, Ricardo foi novamente chamado à função de “interino”.

No domingo passado, no final do encontro com o Rio Ave, Ricardo Silva disse estar «preparado para tudo». Deseja que o clube «consiga encontrar um caminho. A direção vai tomar decisões. Se tiver de voltar ao meu trabalho de adjunto, volto alegremente; se a Direção entender que é para continuar, terei de pensar também sobre como as coisas serão feitas».