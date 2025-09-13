Concelho, Desporto

Famalicão: Ricardo Velho vai defender na Turquia

O guarda-redes famalicense, ligado ao Farense até 2028, vai para os turcos do Gençlerbirligi. É por empréstimo até ao final da época, mas o acordo inclui opção de compra.

Ricardo Velho, um dos melhores guarda-redes a atuar nos campeonatos nacionais de futebol, vai defender a baliza do último classificado do campeonato da Turquia.

Velho, de 27 anos, representa o Farense desde 2021.

Foto arquivo

Deixe um comentário

Assaltos a garagens em Famalicão levam homem a cumprir cinco anos de prisão

O Supremo Tribunal de Justiça recusou alterar a sentença aplicada a um homem de Famalicão, que continuará a cumprir cinco anos e quatro meses de prisão efetiva, avança o jornal O Minho. O caso remonta a 2021, quando três jovens, com idades entre os 20 e os 25 anos, foram julgados em Braga por assaltos a garagens destinados ao furto de volantes BMW e outros bens.

Os cúmplices receberam penas suspensas (dois anos e dez meses para um deles e quatro anos e nove meses para o outro). Já o principal arguido tentou obter uma redução da pena e a suspensão da sua execução, mas os juízes do Supremo salientaram a gravidade dos factos e a tendência para a repetição de crimes patrimoniais.

Os assaltos permitiram a apropriação de um volante no valor de cinco mil euros, de um motociclo e de outros objetos. No último crime, a PSP surpreendeu o grupo, apreendendo ferramentas de arrombamento e uma pistola pneumática. O arguido central já tinha cumprido quase oito anos de prisão por tráfico de droga e furto qualificado.

De hotel a residências e galeria comercial: Obras no antigo Garantia estão na reta final

O emblemático edifício do antigo Hotel Garantia, no centro histórico de Vila Nova de Famalicão, está na reta final das obras de reabilitação. Inaugurado em 1943 e durante décadas uma referência da cidade, o imóvel vai transformar-se num moderno empreendimento residencial e comercial.

A intervenção resulta da visão da promotora FIVE – Promoções Imobiliárias e do traço do gabinete de arquitetura Noé Diniz, com execução da obra pela construtora Gabriel Couto. O projeto vai devolver centralidade e dinamismo a uma das zonas mais emblemáticas da cidade.

O novo Garantia Residences contará com 18 apartamentos T2, T3 e T4, todos com lugar de estacionamento e arrumos fechados. No rés do chão, a galeria comercial vai manter a configuração original, acolhendo várias lojas destinadas a comércio e serviços, reforçando a ligação do edifício ao quotidiano urbano.

A conclusão da obra aproxima-se e marca o regresso de um espaço que fez parte da memória coletiva famalicense, agora preparado para responder às exigências da vida moderna.

Mercado Desportivo anima fim de semana em Famalicão

Arranca este sábado, na Praça D. Maria II, em Famalicão, uma nova edição dos Mercados Urbanos, desta vez dedicada ao desporto. O Mercado Desportivo reúne perto de duas dezenas de stands de clubes e associações locais, que dão a conhecer modalidades praticadas no concelho e disponibilizam merchandising.

Ao longo do fim de semana, entre hoje (15h00-18h00) e domingo (10h00-13h00 e 14h00-18h00), as famílias podem experimentar várias atividades abertas, como basquetebol, atletismo, ténis de mesa, matraquilhos, voleibol, badminton, circuito de ciclismo, arborismo kids e percursos motor kids.

A iniciativa conta com a participação de múltiplos parceiros, entre clubes desportivos, associações e escolas locais, e pretende incentivar a prática desportiva num ambiente informal e de proximidade.

Junta de Riba d’ Ave oferece kits escolares aos alunos do 1.º ciclo

No arranque do novo ano letivo, a Junta de Freguesia de Riba de Ave entregou kits escolares a todas as crianças que iniciaram o 1.º ciclo. O conjunto inclui o material solicitado pelos professores.

A presidente da Junta, Cláudia Araújo, acompanhada pelos restantes membros do executivo, marcou presença no primeiro dia de aulas e desejou sucesso a toda a comunidade escolar. Nas redes sociais, a autarquia destacou ainda o trabalho da Associação de Pais, responsável pela decoração do espaço na receção aos estudantes.

Pedro Sousa eleito presidente da Associação de Futebol de Braga

O Presidente da Assembleia Geral da Associação de Futebol de Braga, José Fernando Alves Pinto, divulgou esta sexta-feira, 12 de setembro, os resultados da Assembleia Eleitoral da instituição.

A votação contou com elevada participação, registando 204 clubes votantes em 217 possíveis, o que corresponde a 94%. Dos 4800 votos totais, foram expressos em urna 4689, uma taxa de 98%.

A Lista A, liderada por Miguel Azevedo, obteve 1450 votos (30,92%), enquanto a Lista B, encabeçada por Pedro Sousa, alcançou 3205 votos (68,35%). Registaram-se ainda 21 votos em branco (0,45%) e 13 nulos (0,28%).

Com estes resultados, José Fernando Alves Pinto declarou vencedora a Lista B. Assim, Pedro Sousa assume a presidência da Associação de Futebol de Braga.

Famalicão: Privados ajudam EARO a tirar atletas da estrada

Os jovens atletas da Escola de Atletismo Rosa Oliveira já têm um espaço para treinar em segurança.

Tem mais de 700 metros, está situado em Laborins, em Joane, e resulta da procura de vários anos da EARO, junto da comunidade, para encontrar uma solução aos treinos que eram feitos nas ruas da vila e arredores.

Agora, em segurança, os atletas, particularmente as crianças têm “um local seguro para treinar. Conseguimos dar um passo importante”, assegura o clube.

Este sonho só foi possível pela generosidade de quem disponibilizou o terreno, Deolinda de Fátima da Silva Aguiar Ferreira & Filhos, Lda, e pelo apoio da Câmara Municipal de Famalicão e da Junta de Freguesia de Joane.

Ao longo de 715 metros está definido um percurso e embora ainda existam pormenores a melhorar, “este novo espaço já representa uma enorme ajuda para todas as crianças que, até agora, treinavam nas ruas de Joane diariamente. Um projeto pensado com o coração e para o futuro dos nossos jovens”, refere a EARO que, recentemente iniciou a preparação da época.

Atualmente este clube de atletismo tem cerca de 70 atletas de todos os escalões etários.

O espaço está aberto a toda a comunidade.