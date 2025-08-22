Famalicão: Ricardo Vieira (IL) promete «especial atenção» à educação, habitação, desporto e saúde

Ricardo Vieira, de 44 anos, é o candidato da Iniciativa Liberal à União de Freguesias de Vila Nova de Famalicão e Calendário. Solicitador de profissão, assume o desafio «de servir a comunidade com dedicação e proximidade» e promete «dar especial atenção a áreas cruciais como a educação, a habitação, o desporto, saúde e a integração dos imigrantes».
Em comunicado, reafirma o compromisso da IL «com a gestão transparente, eficiente e foco nas pessoas». Aponta, também, que o propósito «é devolver a freguesia aos cidadãos, através da modernização, da participação ativa e da implementação de soluções liberais para os desafios locais».
Paulo Ricardo Lopes, líder do partido e candidato à presidência da Câmara Municipal, refere que Ricardo Vieira, secundado por Rui Gomes, são apostas «em pessoas bem integradas e conhecedoras da comunidade que aceitaram o desafio de servir os habitantes das duas maiores freguesias de Famalicão, estando preparados para eleger os primeiros representantes e assumir as funções que os eleitores nos confiarem».