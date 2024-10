Famalicão: Riccieli é o segundo jogador com mais jogos na história do clube

Na noite de 4 de outubro, ao entrar ao intervalo, em Vila do Conde, o defesa central passou a ser, a par de Jorge Miguel, o segundo jogador com mais jogos (153) na história do FC Famalicão.

Riccieli ultrapassou Carlos Fonseca (Talocha), com 152 jogos. O jogador com mais jogos no emblema famalicense é Feliz Vaz, com 184 partidas.

O defesa central, com 26 anos, esteve para sair no verão passado e soma poucos minutos esta temporada, com as escolhas de Armando Evangelista a recaírem em Mihaj e Justin de Haas. Na época passada, Riccieli foi chamado para 27 jogos, sendo autor de dois golos e uma assistência.

Antes da partida com o Rio Ave, o defesa central só tinha minuto na vitória (1-0) sobre o Boavista, na terceira jornada da I Liga.

Riccieli chegou a Famalicão para a época 2019/2020, oriundo dos brasileiros do Mirassol. Tem contrato com o clube famalicense até 2027.

Foto: FC Famalicão