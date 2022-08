Famalicão: Rio Ave é o convidado para o jogo de apresentação do Ribeirão FC

A Mostra Comunitária de Arnoso Santa Eulália decorreu, no passado sábado, no Passal da paróquia, com a participação das associações, comissões, movimentos, artesãos e produtores locais.

O certame permitiu a divulgação e promoção das atividades desenvolvidas, assim como a venda de produtos da terra e artesanato. A mostra abriu com a caminhada e passeio de bicicletas prosseguindo, já durante a tarde, com jogos tradicionais, pinturas faciais, modelagem de balões, passeio de charrete, concurso tiro ao alvo, demonstração de aeromodelismo e aula de zumba. Seguiu-se a eucaristia celebrada pelo pároco Vítor Sá e solenizada pelo grupo Coral Jovem. No final, teve lugar a arruada de tocadores de concertinas que acompanharam o vereador Pedro Oliveira, o executivo da Junta e Assembleia de Freguesia durante a visita aos stands. Depois do jantar de porco no espeto, decorreu o nono Encontro de Concertinas com a participação de vários grupos e a atuação da artista local Inês Pereira. A mostra terminou com a partilha do bolo, champanhe e fogo de artifício.

A Junta de Freguesia agradece a participação e colaboração de todas as associações, movimentos, produtores locais e artesãos, assim como, o envolvimento da comunidade. Agradece ainda, ao gabinete do associativismo da Câmara Municipal e à paróquia, «que permitiram o sucesso desta Mostra Comunitária, que atraiu largas centenas de visitantes à freguesia».