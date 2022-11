Famalicão: Rio Ave em Pedome sofre com nova descarga

Está próxima a oitava edição de Meia e Mini Maratona de Famalicão que, este ano, apresenta novidades ao nível do percurso. Esta jornada de atletismo decorre na manhã do dia 27 de novembro e será apresentada, na tarde de segunda-feira, em conferência de imprensa, com a presença do vereador do Desporto, Pedro Oliveira, e do diretor da Runporto, Jorge Teixeira.

Com a alteração no percurso, a Meia Maratona corre-se essencialmente em ambiente urbano, mantendo o início na Avenida do Brasil, seguindo pelas principais artérias da cidade, passando pelas freguesias de Vale São Martinho e Vale São Cosme, voltando até ao Parque da Devesa, junto ao CITEVE, num total de 21 quilómetros.

A Mini Maratona pode ser feita a correr ou a caminhar, num percurso que também apresenta novidades. A prova passa de uma extensão de 6 para 10 quilómetros, também com início na Avenida Brasil e final no Parque da Devesa.

A prova, promovida pela autarquia, com organização técnica da Runporto e com o apoio da Associação de Atletismo de Braga, tem inscrições abertas em www.runporto.com, até ao dia 22 de novembro.