Famalicão: Rio Ave renova com João Marques

O treinador famalicense, depois de ter conduzido a equipa feminina do Rio Ave à histórica subida à Liga BPI, a primeira presença de sempre na principal divisão do futebol nacional, viu o seu contrato renovado por mais um ano.

Com uma carreira de sucesso no futebol feminino nacional, João Marques exibe nove títulos e várias subidas de divisão. Foi, por exemplo, campeão da 2.ª Divisão e vencedor da Taça de Portugal pelo SL Benfica; conquistou por duas vezes a Taça da Liga ao serviço do SC Braga, e no Racing Power foi campeão da 2.ª Divisão, assegurando a subida à Liga, além de ter chegado à final da Taça de Portugal e à Final Four da Taça da Liga em 2024. Entre 2019 e 2021, treinou o FC Famalicão, onde também garantiu uma subida de divisão.

No conjunto vilacondense, João Marques prepara-se para liderar a equipa na sua estreia na elite do futebol feminino nacional.