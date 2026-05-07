Famalicão: Riopele celebra 100 anos com etiqueta comemorativa

A histórica empresa de Pousada de Saramagos está a caminho do centenário, que celebra no próximo ano e o século de existência tem uma etiqueta comemorativa. “RIOPELE. One Century. Celebrating innovation and heritage. Fabrics made in Portugal” é a mensagem que se lê na etiqueta.

Como a própria Riopele escreve, «saber de onde vem uma peça deixou de ser um detalhe e passou a ser uma exigência» e também por isso «expressões como “Made in Portugal” ganharam um novo significado: representam confiança, proximidade, responsabilidade e um compromisso real com uma indústria mais exigente».

No fundo, a empresa liderada por José Alexandre Oliveira pretende comunicar ao consumidor o valor do produto, a inovação e os critérios de qualidade. Na Riopele «essa responsabilidade acompanha todo o processo de produção», por isso disponibiliza às marcas com quem trabalha diferentes etiquetas que podem ser aplicadas nas peças de vestuário, como uma forma de comunicar ao consumidor tudo o que importa saber desde a origem..

Para a Riopele «mais do que uma identificação, cada etiqueta conta uma história», no seu caso a herança construída ao longo de um século, representando tradição, conhecimento e confiança.

Para além desta etiqueta comemorativa, a Riopele tem também a “Çeramica”, associada a um processo produtivo que combina tecnologia, inovação e design, resultando num tecido durável, confortável e com performance prolongada. Já a “Indario” indica que a peça foi desenvolvida através de um processo produtivo mais responsável, por exemplo pela redução do consumo de água e energia no fabrico; utiliza também menos 15% de substâncias químicas e emite menos 40% de CO₂.

Há, também, a etiqueta “Riopele” que representa toda uma herança – tradição, conhecimento, confiança – construída ao longo de quase um século de excelência na indústria têxtil.