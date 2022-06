Famalicão: Riopele dá mais um passo no processo de digitalização

Vale São Cosme entra no mês de julho com duas grandes festas que prometem animar a freguesia. Este fim de semana festeja-se a Nossa Senhora dos Bons Caminhos, cuja capela, situada no lugar de Lamela, celebra este ano 25 anos da sua edificação. Depois, no segundo fim de semana de julho, tem lugar a tradicional festa e romaria em honra de São Bento. Uma festa com fortes tradições na freguesia, assim como na região.

A festa a Nossa Senhora dos Bons Caminhos começa na tarde deste sábado, com porco no espeto, ficando a noite reservada para uma procissão de velas, a partir das 21h30, terminando o dia com uma sessão de fogo de artifício.

No domingo, às 10 horas, decorre a eucaristia campal, animada pelo Grupo Coral Litúrgico de Vale S. Cosme, seguindo-se a procissão solene, acompanhada pela fanfarra dos escuteiros. À tarde, pelas 17 horas, atua a Tuna Sénior de VN Famalicão; às 19 horas, decorre a tradicional subida ao pau do bacalhau, encerrando a festa com nova sessão de fogo de artifício, pelas 22 horas.

As festas a S. Bento já tiveram início com o levantamento das bandeiras, no passado domingo, prosseguindo este sábado, com o levantamento do arco, momento marcado para as 14h30.

Mas a grande festa celebra-se de 8 a 11 de julho, muita música, celebrações religiosas e folclore. A eucaristia solene e a procissão decorrem na manhã e tarde do dia 10.

Em termos musicais, entre outras participações, atua a Banda Toca & Dança, Manuel Campos e Banda Tekos.