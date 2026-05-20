Concelho, Economia

Famalicão: Riopele estabelece parceria com designer que trabalhou para a Ralph Lauren e Calvin Klein

Quase a celebrar um século, a Riopele prepara-se para reforçar a sua presença a nível internacional. A empresa pousadense, que exporta 98% da sua produção, estabeleceu uma colaboração criativa com o designer norte-americano John Varvatos para o desenvolvimento de uma nova coleção de tecidos de menswear, inspirada na herança têxtil, no craftsmanship e na estética vintage.

A coleção será apresentada em julho, durante a Milano Unica.

Segundo declarações da Riopele, ao Executive, esta parceria reforça o posicionamento internacional da empresa, sobretudo no mercado norte-americano, ao mesmo tempo que projeta o “Made in Portugal” junto da indústria global da moda.

Por sua vez, o designer destaca a relação de longa data com a empresa portuguesa. «Conheço a Riopele há quase 30 anos e sempre a vi como uma empresa extraordinariamente inovadora — no design, nos tecidos e na forma como combina tradição com uma visão contemporânea da indústria. Poucas empresas conseguem unir heritage, performance, sustentabilidade e criatividade como a Riopele faz», sublinha John Varvatos, designer que antes de lançar a sua marca homónima, em 2000, passou por casas de moda como Ralph Lauren e Calvin Klein.

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Famalicão: Sete detidos por tráfico de droga

A PSP do Comando Distrital de Braga deteve sete pessoas, entre os 26 e os 46 anos, por suspeitas de tráfico de droga em Famalicão, e outras catorze pessoas foram ainda identificadas.

Após seis mandados de busca domiciliária, cinco mandados de busca não domiciliária e seis mandados de detenção foram apreendidas 567 doses de estupefacientes, 3 785 euros em dinheiro, quatro viaturas, uma faca, uma moto rádio e um televisor LCD.

Os sete detidos deverão conhecer em breve as medidas de coação aplicadas.

Famalicão: Iniciativa Liberal preocupada com «derrapagens» de 3,5 milhões de euros em obras municipais

A Iniciativa Liberal Famalicão está preocupada com o valor dos trabalhos complementares em quatro obras públicas. No total, a Câmara vai pagar a mais 3,5 milhões de euros. «É gritante» a diferença entre a «capacidade de anunciar e a incapacidade de concretizar de forma eficiente que marca o atual executivo», crítica o presidente da Iniciativa Liberal, Paulo Ricardo Lopes.

Em comunicado, a IL realça que este valor a mais «terá um impacto relevante nas contas municipais, constituindo um risco evidente, já que estes valores terão de ser pagos pelo município sem financiamento nacional ou europeu».

Paulo Ricardo Lopes, coordenador da IL Famalicão afirma que «é extremamente preocupante ver uma derrapagem muito próxima dos 20% em diversas obras». A proposta que vai ser apreciada esta quinta-feira, em reunião de Câmara, dá conta dos seguintes trabalhos complementares: 2,08 milhões de euros na Escola Padre Benjamim Salgado; 792 mil euros de derrapagem no Centro de Atletismo; 515 mil euros de derrapagem no Centro de Saúde de Famalicão; 95 mil euros de derrapagem na obra da Escola Senador Sousa Fernandes.

A IL reconhece que a Câmara de Famalicão foi «bastante diligente a concorrer a diversos fundos para algumas destas obras, mas estas derrapagens recorrentes são uma ameaça à estabilidade financeira do município».

Sobre este assunto, Paulo Ricardo Lopes recorda o «prejuízo de 2,9 milhões de euros nas contas municipais», do exercício transato. «Podemos ver um acelerar da degradação nas contas pela ineficiência de gestão do nosso município. Este cenário é ainda mais preocupante sabendo que há obras, como o Centro de Saúde de Joane que correm o risco de não ficar concluídas até ao final do prazo do PRR, tendo a câmara municipal de assumir ela própria a finalização das obras», sublinha.

Famalicão: Bombeiro e morador feridos em fogo que destruiu apartamento

Um morador e um bombeiro sofreram ferimentos, na sequência de um incêndio que deflagrou no 1º andar de um apartamento, localizado na Avenida Centenário da República, em Calendário, Vila Nova de Famalicão.

As circunstâncias em que se deu o incêndio ainda não foram reveladas, no entanto, dada a intensidade das chamas, houve necessidade de uma atuação musculada por parte dos bombeiros.

No socorro estiveram os Bombeiros Voluntários de Famalicão e Famalicenses. As primeiras informações dão conta de um morador ferido devido à inalação de fumo, e um bombeiro que sofreu ferimentos sem gravidade num braço.

Do edifício foram retirados cinco animais pela equipa de resgate do CROA – Famalicão.

A Proteção Civil de Famalicão foi também acionada para dar apoio aos moradores.

Empresária de Famalicão foi presa por engano e agora exige uma indemnização

Uma empresária de Vila Nova de Famalicão processou o Estado e exige uma indemnização de 15.500 euros, após ter estado detida durante mais de 28 horas por alegado engano das autoridades.

De acordo com a ação apresentada no Tribunal Administrativo de Braga, a mulher foi alvo de um mandado de detenção emitido pela Procuradoria Europeia no âmbito de uma investigação por suspeitas de fraude fiscal qualificada, associação criminosa e branqueamento de capitais.

A detenção ocorreu a 2 de julho de 2024. A empresária permaneceu nas instalações da GNR até ser ouvida por procuradores europeus delegados. Durante o interrogatório, os magistrados escutaram uma gravação áudio e concluíram que a voz presente na chamada não correspondia à da detida.

Após perceberem o erro, os procuradores pediram desculpa à empresária e ordenaram a sua libertação imediata.

Na ação judicial, Vera Amaral defende que esteve privada da liberdade “injustificadamente” durante 28 horas e 20 minutos e pede agora uma compensação pelos danos sofridos.

Famalicão: Novo parque de estacionamento vai nascer junto ao Centro de Saúde de Famalicão

A Câmara Municipal vai avançar com a construção de um parque de estacionamento subterrâneo na Avenida 25 de abril, dando resposta a um problema há muito apontado pelos utentes do Centro de Saúde. A abertura do concurso público para a concretização da obra vai estar em discussão, esta quinta-feira, na reunião do executivo municipal.

O novo parque subterrâneo, orçado em 2,6 milhões de euros mais IVA, tem um prazo de execução de 9 meses e inclui a reabilitação do espaço exterior do Centro de Saúde de Famalicão.

A empreitada deverá criar 80 novos lugares de estacionamento público tarifado, 48 lugares no novo parque subterrâneo e mais 30 lugares que resultam da reabilitação do espaço exterior da unidade de saúde.

Recorde-se que o Centro de Saúde de Famalicão está a ser requalificado, num investimento de 2,8 milhões de euros, com financiamento do PRR. O edifício acolhe três Unidades de Saúde Familiar e a Unidade de Cuidados Continuados D. Maria II.

Famalicão: Homem de 64 anos detido por estar a conduzir alcoolizado

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A PSP deteve hoje, em Vila Nova de Famalicão, um homem de 64 anos por condução sob o efeito do álcool.

Segundo a autoridade, o condutor foi intercetado a conduzir um veículo automóvel com uma taxa de alcoolemia de 1,23 g/l no sangue, valor superior ao permitido por lei.

O detido foi notificado para comparecer no Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão.