Famalicão: Riopele estabelece parceria com designer que trabalhou para a Ralph Lauren e Calvin Klein

Quase a celebrar um século, a Riopele prepara-se para reforçar a sua presença a nível internacional. A empresa pousadense, que exporta 98% da sua produção, estabeleceu uma colaboração criativa com o designer norte-americano John Varvatos para o desenvolvimento de uma nova coleção de tecidos de menswear, inspirada na herança têxtil, no craftsmanship e na estética vintage.

A coleção será apresentada em julho, durante a Milano Unica.

Segundo declarações da Riopele, ao Executive, esta parceria reforça o posicionamento internacional da empresa, sobretudo no mercado norte-americano, ao mesmo tempo que projeta o “Made in Portugal” junto da indústria global da moda.

Por sua vez, o designer destaca a relação de longa data com a empresa portuguesa. «Conheço a Riopele há quase 30 anos e sempre a vi como uma empresa extraordinariamente inovadora — no design, nos tecidos e na forma como combina tradição com uma visão contemporânea da indústria. Poucas empresas conseguem unir heritage, performance, sustentabilidade e criatividade como a Riopele faz», sublinha John Varvatos, designer que antes de lançar a sua marca homónima, em 2000, passou por casas de moda como Ralph Lauren e Calvin Klein.