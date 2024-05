Famalicão: Riopele recupera 450 milhões de litros de água por ano

Famalicão: Equipas da Groove Monsterz triunfam no Rock The Floor`24

A Groove Spot continua a afirmar-se no panorama da dança urbana em Portugal. Desta vez, as equipas triunfaram no Campeonato Rock The Floor`24, que decorreu no passado fim de semana, no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos.

A GM Júnior Team sagrou-se campeã na divisão Varsity sub 18; triunfo também para a GM Dance Company, na Divisão Adult.

Destaque para a equipa GM Fam que alcançou o segundo lugar; a Lil`Monsters (sub-13) classificou-se na terceira posição; a GM Evolution terminou em quarto lugar, num evento repleto de competidores de alto nível.

Também as equipas GM Kool Kids e GM Funtastik apresentaram fantásticas performances.

Os coordenadores das equipas expressaram a sua satisfação, sublinhando que estes resultados são o reflexo do árduo trabalho dos técnicos, bailarinos e dos pais ao longo da temporada. «Estes resultados espelham todo o esforço e dedicação investidos. Estamos extremamente orgulhosos das nossas equipas», afirmam.