Famalicão: Rita Castro e Silva é a nova treinadora do plantel feminino

Com passagem pelas equipas do Romariz e Rio Ave e com nível UEFA A, a treinadora assume este novo desafio, numa estrutura que conta, ainda, com Daniel Pacheco como coordenador de todo o futebol feminino.

Rita Castro e Silva encara o FC Famalicão como «um projeto ambicioso, com muitas jogadoras jovens» que quer «fazer crescer e em quem acreditamos muito». A treinadora fala de «uma aposta no talento das jogadoras que chegam a este patamar com formação futebolística a que queremos dar sequência». Sobre o que podem ser os seus préstimos no FC Famalicão, Rita Castro e Silva diz trazer «um compromisso muito grande com o trabalho para mostrar evolução destas jovens na Liga BPI», garante.

A nova estrutura técnica do futebol feminino – da formação às seniores -, tem como novo coordenador Daniel Pacheco. «É um grande desafio que temos pela frente, mas que assenta numa filosofia que pretende potenciar o crescimento das jogadoras dentro do clube, de forma a que ascendam à equipa principal, numa clara aposta no que são os valores da formação, a que queremos juntar alguma experiência».

Da equipa técnica também fazem parte Paulo Silva, Diogo Araújo e Vitor Navio. Os trabalhos da equipa sénior do FC Famalicão começam esta segunda-feira.