A selecionadora nacional Maria Gomes chamou 21 jogadores para o Campeonato do Mundo sub-20 e entre as eleitas está a famalicense Rita Cunha, que joga no SC Braga.

A Seleção Nacional parte na próxima quinta-feira para a Polónia, onde disputará pela primeira vez o Campeonato do Mundo. Recorde-se que Portugal integra o Grupo E, juntamente com a atual campeã mundial, a Coreia do Norte, a Colômbia e a Costa Rica. O primeiro jogo é a 7 de setembro com as norte-coreanas, o segundo está marcado para dia 10, frente às colombianas e o último da fase de grupos é com a Costa Rica no dia 13.

A jovem médio começou na AD Ninense, teve uma passagem pelo FC Famalicão, voltou ao Ninense até 20-21, voltou ao Famalicão na época seguinte até que ingressou no clube bracarense onde está até ao momento. Rita Cunha já soma 46 internacionalizações por Portugal.