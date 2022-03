Famalicão: Rodrigo Pereira é campeão nacional de natação

No dia 14 de maio, o Grupo Recreativo de Gavião realiza o tradicional encontro de velhas guardas, iniciativa que vai na décima nona edição.

Os interessados em participar neste convívio devem fazer a sua inscrição (limitadas) pelo tlm 918 351 647.

No dia do encontro, os participantes concentram-se bem cedo junto à sede da Junta de Freguesia, com a partida agendada para as 7h30, seguindo rumo a Guimarães onde decorre o pequeno pequeno almoço; às 11 horas está agendado um jogo de futebol no campo do CD Cavez, em Cabeceiras de Basto. Depois do almoço, a tarde recreativa é no parque de merendas O Salto.

O Grupo Recreativo de Gavião celebrou, este mês, 47 anos de existência. A coletividade é, desde dezembro passado, liderada por António Oliveira, para um mandato de dois anos que pretende de grande vitalidade no desenvolvimento associativo e de aproximação à comunidade.