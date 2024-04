Famalicão: Rodrigo Pereira é tricampeão nacional de natação

O município famalicense escolheu João Vilas Boas como um dos rostos da Região Empreendedora Europeia por causa da marca de moda do mesmo nome. «Nascido e criado no mundo da moda», recorda as Galerias Gold como a primeira loja dos pais, surgida na década de 70, na rua Adriano Pinto Basto.

A marca Vilas Boas tem uma rede de lojas nacionais e o seu mentor refere que o segredo passa por estudar o mercado e não esperar que o cliente bata à porta. Refere, também, que o comércio de rua tem que se reinventar e sair da sua zona de conforto.

Com uma experiência de mais de 40 anos e uma vasta equipa por detrás, o criador famalicense é hoje o rosto da moda de cerimónia, com clientes de todo o país. Dos clássicos fatos de trespasse aos mais modernos, a marca oferece o que há de mais exclusivo e personalizado para os dias mais especiais.

Na opinião deste especialista, «o nosso mercado principal é a festa, o mercado cerimonial. Os nossos clientes procuram, sobretudo, diversidade, moda, preço médio e versatilidade», refere com a certeza de que «não há dois clientes iguais, cada fato é um fato».

Por isso, o município o considerou um dos Rostos de Famalicão Região Empreendedora Europeia.

Recorde-se que ao longo deste ano e através do Roteiro “Os Rostos da EER”, Mário Passos dará a conhecer muitos dos nomes que ajudam a posicionar Vila Nova de Famalicão como uma das maiores e mais pujantes economias do país e a impulsionar o ADN empreendedor do concelho.