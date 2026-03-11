Concelho, Desporto, FC Famalicão, Futebol

Famalicão: Rodrigo Pinheiro cumpre sonhos no Famalicão (vídeo)

Rodrigo Pinheiro, um jovem com 50 jogos ao serviço do FC Famalicão, recorda o trajeto que o trouxe a este número de partidas cumpridas em Vila do Conde , com o Rio Ave.

O defesa fez a estreia na I Liga ao serviço do emblema famalicense, clube que lhe abriu as portas da seleção sub-21.

Em declarações ao clube, Rodrigo diz que a marca dos 50 jogos “é um orgulho e que venham mais 50” e que o facto do Famalicão lhe ter aberto as portas da I Liga merece todo o seu agradecimento.

Em Famalicão “os meus sonhos começaram a realizar-se” e dá como ponto alto, até ao momento, o golo que marcou na abertura da presente época, ao Santa Clara.

O defesa diz estar a cumprir os seus sonhos e que a sua carreira está a ter a visibilidade que desejada. As oportunidades que o treinador tem dado e as boas exibições permitiram a chamada à seleção sub-21, mas não perde de vista uma chamada à seleção A.

Confira as declarações de Rodrigo Pinheiro no vídeo.

Famalicão: Crianças do JI de Oliveira S. Mateus assinalam dia da mulher

As crianças do Jardim de Infância de Oliveira de S. Mateus comemoraram o Dia Internacional da Mulher com várias atividades especiais dedicadas às mulheres mais importantes das suas vidas.

Para assinalar a data, as crianças prepararam um presente com a imagem da mulher que consideram mais especial, declamaram um poema e gravaram um pequeno vídeo que foi partilhado com as famílias, tornando este dia mais significativo.

Famalicão: Alunos da EB Bairro assistiram à peça de teatro “A árvore da minha avó”

Os alunos da turma G4A da Escola Básica de Bairro estiveram na apresentação da peça de teatro de cariz ambiental “A árvore da minha avó”, a estreia em Vila Nova de Famalicão.

A peça foi pensada e criada para as Eco-Escolas do concelho, com o objetivo de sensibilizar os mais jovens para a importância da preservação do ambiente e da sustentabilidade.

Esta atividade integrou o IV Encontro Concelhio Eco-Escolas, sendo preparada pelo Gabinete de Sensibilização Ambiental. Este ano, o encontro realizou-se num formato e local diferentes do habitual, tendo lugar no Teatro Narciso Ferreira, em Riba de Ave.

Famalicão: 34 comerciantes não entraram na Feira Semanal

A Feira Semanal de Famalicão realizou-se esta semana com menos 34 feirantes, alguns deles impedidos de exercer atividade por não estarem a cumprir o novo regulamento que entrou em vigor no início deste mês.

Nesta segunda semana de aplicação das novas regras, a feira contou com a participação de 281 feirantes, de um total de 315 inscritos.

De acordo com as normas agora em vigor, todos os vendedores devem cumprir um conjunto de requisitos administrativos e legais, bem como respeitar o espaço que lhes é atribuído para poderem manter o seu lugar no recinto. Os feirantes que não reuniam essas condições ficaram, por isso, impedidos de vender nesta fase.

A autarquia está, no entanto, a conceder um período de adaptação, permitindo que os comerciantes regularizem a sua situação até ao mês de junho. Caso tal não aconteça dentro do prazo definido, os lugares atualmente ocupados poderão vir a ser atribuídos a outros interessados.

Famalicão: USF Nova Estação alcança melhor Índice de Desempenho da ULS Médio Ave

A USF Nova Estação, em Famalicão, alcançou o melhor valor de Índice de Desempenho da Unidade Local de Saúde do Médio Ave, registando uma pontuação de 91 valores.

Este desempenho destaca o trabalho desenvolvido diariamente pelos profissionais da unidade, bem como o esforço contínuo na prestação de cuidados de saúde de qualidade, centrados nas necessidades da população.

Para a coordenadora da unidade, Dra. Solange Braga, este reconhecimento representa “um motivo de grande orgulho para todos os profissionais, sendo também um estímulo para continuar a melhorar os cuidados prestados à comunidade”.

A USF Nova Estação reafirma, desta forma, a proximidade com os utentes e a melhoria contínua dos serviços de saúde prestados à população.

Famalicão: Ibrahima Ba entre os melhores jovens da I Liga

Depois de Carevic ser considerado o terceiro melhor guarda-redes da I Liga do mês de fevereiro, há mais um jogador do Famalicão na lista dos eleitos dos treinadores do principal campeonato nacional.

Trata-se de Ibrahima Ba. O defesa central foi reconhecido pelo excelente rendimento no mês de fevereiro e foi o terceiro mais votado na eleição referente ao melhor jovem, ao recolher 13,33% das preferências.

O central cumpriu a totalidade dos minutos dos quatro jogos realizados pelo Futebol Clube de Famalicão no mês passado. Ibrahima Ba é uma das revelações da presente temporada e um dos responsáveis por o Famalicão ser a quarta melhor defesa do campeonato.

Famalicão: Projeto “Mãos que cuidam” já apoiou 30 famílias

O projeto Mãos que Cuidam, dinamizado pela LIPAC, com o apoio da Fundação La Caixa do BPI, continua a desenvolver um conjunto de respostas de apoio a crianças, dos 6 aos 10 anos e respetivas famílias, com foco na promoção do bem-estar infantil, do sucesso escolar e da saúde mental.

No âmbito do apoio socioeducativo e reforço escolar, têm sido realizadas sessões de acompanhamento individual e em pequenos grupos e até ao momento, já foram concretizadas 131 horas de intervenção direta.

Como estratégia complementar, foi criado o PLEF – Plano de Literacia Emocional em Família, que pretende incentivar os hábitos de leitura em contexto familiar, fortalecer o vínculo entre pais e filhos e apoiar os Encarregados de Educação na compreensão das diferentes fases do desenvolvimento infantil. Foi criado um espaço de Biblioteca Comunitária, onde as famílias são convidadas a frequentar o espaço ou a requisitar livros para leitura em casa.

Têm sido dinamizadas atividades semanais de Educação Emocional, centradas na compreensão das emoções, no autoconhecimento e na aprendizagem de estratégias de gestão e regulação emocional.

No âmbito da promoção da Saúde Mental, já foram realizadas 53 consultas de psicologia dirigidas a crianças, focadas na avaliação psicológica, nas dificuldades comportamentais e no reforço da autoestima. Paralelamente, foram também realizadas 28 consultas destinadas a Encarregados de Educação, centradas na gestão comportamental, na comunicação familiar e no apoio ao desenvolvimento emocional das crianças.

Para além das iniciativas ligadas ao PLEF, foi recentemente dinamizada uma sessão de Yoga para Encarregados de Educação e crianças, com a colaboração voluntária da professora de Yoga Paula Sá, proporcionando um momento de tranquilidade e ligação entre pais e filhos.

Até ao momento, o projeto já alcançou 47 beneficiários, ultrapassando os objetivos inicialmente definidos para esta fase da candidatura. A maioria das famílias participantes é do concelho de Vila Nova de Famalicão.