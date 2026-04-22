Famalicão: Rodrigo Pinheiro já tem o prémio de golo do mês de março

O golo do lateral direito na receção ao FC Arouca, da 25.ª jornada, valeu a distinção do melhor de março e, na altura, os três pontos aos famalicenses, na vitória por 1-0.

O atleta, que cumpre a segunda temporada no FC Famalicão, afirma que «marcar é sempre bom, especialmente se permitir à equipa alcançar os objetivos para cada jogo».

Ao recordar o momento, o defesa confessa que «quando rematei tive logo a perceção que seria golo». O cruzamento de Gustavo Sá da esquerda foi aliviado por um defesa para fora da grande área e «decidi fazer um remate espontâneo» que valeu um golo de belo efeito.

Recorde o momento

O golo superou a concorrência de Geny Catamo (Sporting), Gabriel Silva (Santa Clara), Samu (Vitória SC), Agustin (Gil Vicente FC) e William Gomes (FC Porto), numa votação que foi decidida pelos adeptos.

Esta temporada, Rodrigo Pinheiro tem-se afirmado como titular na equipa de Hugo Oliveira, com 26 jogos, 3 golos e 2 assistências até agora.