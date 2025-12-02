Famalicão: Rodrigo Pinheiro renova até 2028

O defesa direito do FC Famalicão renovou o contrato até 2028. No FC Famalicão desde a época passada, Rodrigo Pinheiro tem feito um caminho de sucesso, sendo um dos titulares indiscutíveis do onze de Hugo Oliveira. Por alguma razão foi considerado, unanimemente, uma das revelações da última época.

A recompensa do seu trabalho foi, também, a chamada para representar Portugal no Campeonato da Europa de sub-21, prova em que assumiu a condição de titular indiscutível.

A renovação «demonstra a confiança que o clube tem em mim e, simultaneamente, a confiança que tenho no clube. Sinto-me muito feliz e estou grato ao Futebol Clube de Famalicão por me ter permitido crescer do ponto de vista futebolístico e em termos humanos», refere Rodrigo Pinheiro que desde que chegou a Famalicão tem conseguido tudo o que idealizou. «Cumpri o sonho de me estrear na I Liga, fazer um golo no campeonato e participar no Europeu sub-21». O balanço é, por isso, «positivo», embora reconheça que «o início não foi fácil, mas consegui elevar o meu nível de jogo de forma gradual. Os jogos permitiram-me crescer, ganhar confiança e evoluir em termos táticos e técnicos».

Um crescimento que também resulta, garante, «da verdadeira união no grupo e do apoio dos adeptos, pois ajudam-nos a estar mais próximos de ganhar os jogos».