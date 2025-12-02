Concelho, Desporto, FC Famalicão, Futebol

Famalicão: Rodrigo Pinheiro renova até 2028

O defesa direito do FC Famalicão renovou o contrato até 2028. No FC Famalicão desde a época passada, Rodrigo Pinheiro tem feito um caminho de sucesso, sendo um dos titulares indiscutíveis do onze de Hugo Oliveira. Por alguma razão foi considerado, unanimemente, uma das revelações da última época.

A recompensa do seu trabalho foi, também, a chamada para representar Portugal no Campeonato da Europa de sub-21, prova em que assumiu a condição de titular indiscutível.

A renovação «demonstra a confiança que o clube tem em mim e, simultaneamente, a confiança que tenho no clube. Sinto-me muito feliz e estou grato ao Futebol Clube de Famalicão por me ter permitido crescer do ponto de vista futebolístico e em termos humanos», refere Rodrigo Pinheiro que desde que chegou a Famalicão tem conseguido tudo o que idealizou. «Cumpri o sonho de me estrear na I Liga, fazer um golo no campeonato e participar no Europeu sub-21». O balanço é, por isso, «positivo», embora reconheça que «o início não foi fácil, mas consegui elevar o meu nível de jogo de forma gradual. Os jogos permitiram-me crescer, ganhar confiança e evoluir em termos táticos e técnicos».

Um crescimento que também resulta, garante, «da verdadeira união no grupo e do apoio dos adeptos, pois ajudam-nos a estar mais próximos de ganhar os jogos».

Deixe um comentário

Famalicão: Parque da Devesa testa semáforos para bicicletas, trotinetes e outros veículos de duas rodas

O Parque da Devesa instalou recentemente cinco postes do projeto SAFOOS, um novo sistema que está a ser testado para aumentar a segurança de quem circula de bicicleta, trotineta ou outros veículos de duas rodas.

As luzes funcionam como um semáforo: o verde indica que é seguro avançar, o amarelo alerta para risco iminente e o vermelho avisa para perigo ou possibilidade de colisão.

Através da aplicação móvel, os utilizadores podem ainda acompanhar o percurso e consultar dados como a qualidade do ar, ajudando a escolher rotas mais seguras e saudáveis.

O SAFOOS é desenvolvido pela Castros Iluminações Festivas e pelo CENTI, integrado na Agenda Mobilizadora para a Inovação Empresarial do Setor das Duas Rodas, financiada pelo PRR e pelo programa europeu Next Generation EU.

Famalicão: Guias de Joane recolhem brinquedos para crianças

A 1ª Companhia de Joane da Associação Guias de Portugal tem a decorrer, até domingo, uma recolha de brinquedos novos e usados com o objetivo de tornar o Natal, de todas as crianças, mais mágico.

Quem pretender ajudar nesta iniciativa deve entregar os brinquedos no salão paroquial (durante os horários da catequese e reunião das Guias), na sacristia da igreja, no Centro Social, nas piscinas e na sede dos escuteiros.

Famalicão: Desfile de Natal do CHEGA é no próximo domingo

Na tarde do próximo domingo, a partir das 17 horas, a comissão política do CHEGA promove o desfile “Chega de Motards: Feliz Natal”. O ponto é no estacionamento do campo da feira, junto ao acesso aos Bombeiros Voluntários de Famalicão, onde os participantes se concentrarão para dar início a um percurso animado e iluminado pelas luzes de Natal. Com motos enfeitadas a rigor, o evento promete transformar as ruas de Famalicão num espetáculo de cor, som e alegria, culminando com um momento de confraternização que celebra a época festiva.

«É com grande entusiasmo que convidamos todos a juntarem-se a nós neste desfile único. Venham de moto, venham a pé, mas venham celebrar o Natal à CHEGA. A vossa presença é o nosso maior presente», convida Pedro Alves, presidente da comissão política.

Para mais informações ou inscrições deve contactar a Comissão Política Concelhia do CHEGA Famalicão através do site oficial www.chegavnf.com.

Famalicão: PSP detém condutores sob efeito do álcool

No último fim de semana, a PSP deteve três cidadãos com 27, 29 e 50 anos, nas cidades de Vila Nova de Famalicão e Braga, por condução sob efeito do álcool com uma taxa superior à permitida por lei, tendo acusado valores entre 2,72 e 1,40 gramas por litro de sangue.

Um dos detidos esteve envolvido num acidente de viação. Os três foram notificados para comparecer junto dos respetivos Tribunais de Famalicão e Braga.

Famalicão: Já estão à venda os bilhetes para a receção ao SC Braga

Na noite do próximo sábado, às 20h30, o FC Famalicão recebe o SC Braga, partida da 13.ª jornada da Liga Portugal Betclic.

Os bilhetes já estão à venda, sob as seguintes condições: sócios – 5 euros, com a quota 11 regularizada, para a Bancada Placard.pt, tendo a possibilidade de comprar um bilhete de acompanhante por cinco euros; a venda de bilhetes decorre na Loja Oficial ou em https://bit.ly/3XZQlgf
É obrigatória a apresentação do cartão de sócio para aceder ao Estádio Municipal e apenas os lugares anuais são transmissíveis
No dia de jogo, a bilheteira do Estádio Municipal estará aberta a partir das 18h30.

Na classificação, a equipa de Hugo Oliveira é quinta classificada, com 20 pontos, seguida dos bracarenses, com menos um ponto.

Famalicão: Colheita de sangue em Requião

No próximo domingo, entre as 9 e as 12h30, há uma dádiva de sangue no pavilhão multiusos de Requião. Pode doar sangue qualquer pessoa entre os 18 e 65 anos, com peso igual ou superior a 50kg e estilos e hábitos de vida saudáveis.

Esta ação solidária é realizada pela Associação de Dadores de Sangue, com a recolha a cargo do Instituto Português do Sangue e da Transplantação e o apoio da Junta de Freguesia.