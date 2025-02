Famalicão: Rodrigo Ribeiro chamado para a seleção nacional sub-19

A paróquia de Ruivães organiza a Procissão dos Passos no domingo, dia 16 de março. No sábado, às 20h30, há o leilão das pegas do andor do Senhor Santos Passos e do andor da Senhora da Soledade. Pelas 21 horas, sai a procissão de velas do Calvário à Igreja Paroquial.

No domingo, às 9 horas, missa dominical, na igreja; às 13h30, leilão das pegas do Senhor Santos Passos e do da Senhora da Soledade e Estandartes. Pelas 15 horas sai a procissão da igreja paroquial até ao Calvário com Sermão do Encontro na capela da quinta.

Acompanhará a procissão a Banda de Música da Póvoa de Lanhoso.