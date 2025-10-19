Concelho, Desporto

Famalicão: Rodrigo Ribeiro tem o 18 de outubro marcado na sua história

O passado sábado, 18 de outubro de 2025, fica, por certo, gravado nas memórias futebolísticas de Rodrigo Ribeiro. O jovem jogador, de 19 anos, jogou pela primeira vez pela equipa principal do FC Famalicão. O mérito é dele, o arrojo é do treinador Hugo Oliveira que, não satisfeito por treinar o plantel mais jovem da I Liga, chamou mais um para a ribalta.

O Rodrigo entrou já na parte final do encontro da terceira eliminatória da Taça de Portugal, o suficiente para estar em campo cerca de 15 minutos, na vitória, 0-3, sobre o São João de Ver.

O jovem médio criativo chegou ao FC Famalicão em 20-21, depois de algumas épocas no Benfica. No Famalicão, fez parte da equipa júnior que conseguiu o inédito e exclusivo título nacional sub-19.

Depois, destacou-se nos sub-23, pelos quais já realizou 56 jogos, marcou oito golos e é autor de 11 assistências.

Estes registos não passaram despercebidos a Hugo Oliveira e o treinador não teve problemas em o chamar para a equipa principal. O jovem jogador, em declarações reproduzidas pelo clube, diz que tem trabalhado muito para que este momento acontecesse. Por isso, refere, “há que agradecer à equipa técnica e aos meus colegas por me terem ajudado desde o primeiro dia. Agora, é dar continuidade ao excelente trabalho que temos feito”. Para os mais novos, como é o seu caso, deixa uma mensagem de trabalho contínuo porque, avisa, “não há impossíveis. É dar tudo em todos os treinos e ambicionar chegar o mais alto possível”. A camisola que usou com o São João de Ver, com o número 19, vai ser emoldurada “e colocada lá em casa”. Palavras de mais um jovem que emerge no FC Famalicão e que não esquece os adeptos: “estão sempre connosco e quando há estreias dão um grande apoio desde que entramos em campo».

Foto FC Famalicão

Famalicão: Equipa da Cruz Vermelha de Ribeirão é uma das melhores do país

A equipa da Cruz Vermelha de Ribeirão alcançou o 2.º lugar no II Campeonato de Trauma, afirmando-se entre as melhores equipas da Cruz Vermelha Portuguesa.

O evento reuniu várias delegações de todo o país e colocou à prova as suas competências técnicas e capacidade de resposta em situações de emergência.

Com esta excelente prestação, a equipa de Ribeirão garantiu o acesso direto ao Campeonato Nacional de Trauma, que a ANSD vai organizar em Portimão, no próximo ano.

FC Famalicão já tem adversário na quarta eliminatória da Taça

A equipa de Hugo Oliveira já sabe que na quarta eliminatória da Taça de Portugal vai defrontar o Estoril, novamente na condição de visitante. A formação estorilista venceu, ao final da tarde deste domingo, o Os Belenenses, por 1-2.

A eliminatória, a quarta, está marcada para o fim de semana de 22 e 23 de novembro.

Recorde-se que este sábado, os famalicenses visitaram o S. João de Ver e venceram, por 0-3, resultado feito na segunda parte do sábado.

Famalicão: Freguesias do concelho afetadas por sucessivas falhas de energia neste domingo

A tarde deste domingo está a ficar marcada por sucessivas falhas no fornecimento da energia, que afeta parte das freguesias de Castelões, Mogege e Ruivães, em Vila Nova de Famalicão.

Segundo relatos da população, as falhas começaram ao final da manhã, sendo que por vezes são prolongadas no tempo, a rondar os 50 minutos a 1 hora sem energia.

A Cidade Hoje tentou, sem sucesso, obter mais esclarecimentos junto da E-Redes, no entanto, nestas freguesias já foram avistadas equipas da distribuidora, sendo expectável que estejam a trabalhar na resolução do problema.

Famalicão: GD Natação tem quatro novos ironmans

Quatro atletas da equipa de triatlo do GD Natação, depois de cumprirem 3,8 km de natação, 180 km de ciclismo e 42,2 km de atletismo, exibem desde este sábado o estatuto de ironman.

O feito foi alcançado em Cascais, por Pedro Seixas, André Gomes, Jorge Barbosa e Vítor Navio.

Pedro Seixas fez a prova em 11:22:35; José Barbosa em 11:51:13; André Gomes, 13:27:29; e Vítor Navio em 13:45:48.

Famalicão: Ana Marinho foi a melhor sub-23 em Bilbau

Na manhã deste domingo, a atleta famalicense classificou-se em sexto lugar da geral feminina e foi a melhor sub-23 no Cross Internacional de Zornotza, no País Basco, Espanha.

Nesta prova que faz parte do circuito “gold” de corta mato, Ana Marinho cumpriu os 8.700 metros em 31m41s.

Ana Marinho representante a equipa do S. Salvador do Campo.

Nesta prova, realce para o segundo lugar da atleta do SC Braga Mariana Machado.

Continental sobe na lista das melhores empresas em Portugal

A Continental, com unidade de produção em Famalicão, registou este ano uma subida no Ranking Merco, que avalia a reputação das empresas em Portugal. Em 2025, a empresa ocupa a 62.ª posição, com 4 942 pontos, uma melhoria face a 2024, quando se encontrava na 67.ª posição.

O ranking é liderado pelo Grupo Nabeiro, seguido da Sonae e do IKEA.

A empresa destaca-se na área automóvel, fornecendo produtos e soluções para várias gamas que são encaminhados para diversos mercados internacionais.