Na noite desta sexta-feira, o FC Famalicão recebe o Arouca, «uma equipa difícil, que está a fazer uma boa época e pratica um futebol alegre», mas «o nosso objetivo é ir em busca dos 3 pontos, executando o trabalho que fizemos ao longo da semana». As palavras são de Víctor Rofino na antevisão ao jogo que abre a décima primeira jornada da I Liga, agendado para as 20h45, no Estádio Municipal. «Temos de ser fortes em casa, com iniciativa e com o apoio dos adeptos», pediu o jogador.

O defesa central refere que «estamos concentrados naquilo que temos de fazer», menciona que já se nota que a equipa «joga de maneira diferente» e que os últimos resultados foram positivos, apesar da derrota em Braga, da qual «tirámos coisas positivas que temos de melhorar e que nos vão ajudar no futuro».

Víctor Rofino chegou ao FC Famalicão no último dia de agosto deste ano e pegou de estaca no onze, tendo já realizado 7 jogos, nos quais marcou um golo. Confira, no vídeo, as declarações do defesa central sobre o próximo jogo, com o Arouca. Também fala da presença na Final Four da Taça da Liga e de mais uma chamada à seleção da Guiné-Bissau para os jogos da 3.ª e 4.ª jornadas do Grupo L da fase de qualificação para o Campeonato Africano das Nações de 2027, com o duplo compromisso com Madagáscar, a 12 e 17 de novembro.