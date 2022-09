Famalicão: Romaria Nova em Lousado começa a 5 de setembro

A freguesia de Lousado está em festa de 5 a 12 de setembro com a Romaria Nova, festas em honra de Nossa Senhora da Boa Morte e Sagrado Coração de Maria. Até 9 de setembro, às 20h30, há novenas e, no dia 8, às 18 horas, decorre o levantamento dos mastros. No dia 9, às 21h30, as festividades prosseguem com um desfile etnográfico, seguindo-se as atuações dos ranchos de Santa Marinha de Lousado, Casa do Povo de Calendário e Etnográfico de Ribeirão.

No sábado, dia 10, às 8 horas, alvorada com “Nós e os Outros”, Grupo de Zés Pereiras de Lousado. Para a tarde deste dia, às 14 horas, chegada da Banda Filarmónica Sociedade da Banda Musical de Souto; às 17h30, procissão em honra de S. Lourenço, seguida de eucaristia. À noite, às 21h30, cantares ao desafio com Daniel Antunes, Liliana Oliveira, Bruno de Nine e Naty Vieira; às 22h30, concerto pela da Remember Banda 80´s e 90´s, seguida de sessão de fogo de artifício, atuação do lousadense Norty e do Dj Diogo Fonseca.

Vinte e um morteiros dão a alvorada de domingo, às 9 horas, para às 11 horas se celebrar eucaristia festiva. De tarde, às 14 horas, chegada da Banda de Riba de Ave; às 17 horas, início da procissão em honra do Sagrado Coração de Maria e Nossa Senhora da Boa Morte; às 21h30, atua a banda Toka & Dança, fechando o dia com sessão de fogo de artifício. Na segunda-feira, dia 12, às 18 horas, regresso, em procissão, do S. Lourenço à sua capela.