Famalicão: Roméo Beney confiante num bom jogo em Guimarães (c/vídeo)

“Todos os jogadores estão preparados para este jogo. É um dérbi e temos que estar juntos, unidos e concentrados”. É desta forma que Roméo Beney encara a partida de sábado, em Guimarães, com o Vitória.

O extremo acredita que a equipa está preparada para fazer um bom jogo “que será bom para o Famalicão”.

Roméo, regressado de uma longa paragem devido a lesão, fala em “tempos difíceis”, mas agora “estou bem. Todos me ajudaram na recuperação e no regresso à competição”.

O jovem jogador de 21 anos diz, também, que a lesão não lhe permitiu mostrar o seu valor. “Tenho de ganhar a confiança perdida e regressar à forma que tinha na Suíça”. E termina as suas declarações com um agradecimento aos adeptos pelo apoio dado à equipa e sobre o clube não esconde os elogios a toda a estrutura. “O Famalicão é já um grande clube em Portugal”.

Confira as declarações de Roméo Beney no vídeo.