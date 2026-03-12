Concelho, FC Famalicão, Futebol, Sociedade

Famalicão: Roméo Beney confiante num bom jogo em Guimarães (c/vídeo)

“Todos os jogadores estão preparados para este jogo. É um dérbi e temos que estar juntos, unidos e concentrados”. É desta forma que Roméo Beney encara a partida de sábado, em Guimarães, com o Vitória.

O extremo acredita que a equipa está preparada para fazer um bom jogo “que será bom para o Famalicão”.

Roméo, regressado de uma longa paragem devido a lesão, fala em “tempos difíceis”, mas agora “estou bem. Todos me ajudaram na recuperação e no regresso à competição”.

O jovem jogador de 21 anos diz, também, que a lesão não lhe permitiu mostrar o seu valor. “Tenho de ganhar a confiança perdida e regressar à forma que tinha na Suíça”. E termina as suas declarações com um agradecimento aos adeptos pelo apoio dado à equipa e sobre o clube não esconde os elogios a toda a estrutura. “O Famalicão é já um grande clube em Portugal”.

Confira as declarações de Roméo Beney no vídeo.

Deixe um comentário

Governo quer acelerar despejos em casos de incumprimento

O Executivo prepara novas mudanças na lei do arrendamento com o objetivo de acelerar os processos de despejo em casos de incumprimento no pagamento das rendas. A proposta deverá ser aprovada em Conselho de Ministros, segundo avança o Diário de Notícias.

Com esta alteração, o Governo pretende tornar mais céleres as decisões judiciais quando há incumprimento repetido por parte dos inquilinos, procurando assim dar mais segurança aos proprietários e incentivar a colocação de mais casas no mercado de arrendamento.

A proposta inclui também medidas de apoio destinadas a inquilinos em situação de vulnerabilidade.

A iniciativa integra um conjunto de medidas para aumentar a oferta de habitação. Um estudo do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana indica que existem cerca de 250 mil casas em bom estado que não estão disponíveis para venda ou arrendamento, sobretudo nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto.

Famalicão: Município disponibiliza 230 mil euros para apoio a IPSS

Foi aprovado esta quinta-feira, em reunião do executivo, um apoio de 230 mil euros destinado a cinco Instituições Particulares de Solidariedade Social de Famalicão, cuja principal finalidade é a conclusão de obras de construção, remodelação e ampliação das respetivas instituições.

Esta verba é destinada à ACIP e ao Centro Social e Cultural S. Pedro de Bairro no valor de 40 mil euros. O Centro Social da Paróquia de Joane, o Centro Social da Paróquia de Landim e a Associação Social de Fradelos recebem 50 mil euros cada.

Famalicão: Homem de 28 anos detido por conduzir sem carta

Um homem de 28 anos foi detido ontem, 11 de março, na cidade de Famalicão por condução ilegal.

A detenção ocorreu no decorrer de uma ação de fiscalização, durante a qual as autoridades verificaram que o cidadão não possuía qualquer documento que o habilitasse a conduzir.

O detido foi notificado para comparecer no Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão.

CHEGA Famalicão anuncia nova coordenação jovem

A Juventude do CHEGA em Famalicão anunciou uma nova coordenação, com o objetivo de aumentar a participação dos jovens no concelho.

Esta semana, em Braga, realizou-se uma jornada de trabalho que reuniu os principais dirigentes locais e distritais. Raquel Soares foi nomeada coordenadora da Juventude da Comissão Política Concelhia e terá a missão de aproximar o partido dos jovens, com projetos concretos e atuação nas ruas, escolas e associações do concelho.

O CHEGA de Famalicão afirma manter o foco em temas como segurança, apoio às famílias, valorização do trabalho e defesa da identidade portuguesa.

Vereadora Vânia Marçal distinguida com Medalha de Mérito de Proteção e Socorro

A vereadora da Proteção Civil de Vila Nova de Famalicão, Vânia Marçal, recebeu a Medalha de Mérito de Proteção e Socorro, no grau cobre e com distintivo laranja, atribuída pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

O despacho publicado em Diário da República a 11 de março, assinado pelo Presidente da ANEPC, José Manuel Moura, sublinha que a distinção reconhece o serviço prestado por Vânia Marçal à frente do Serviço Municipal de Proteção Civil, considerado “uma mais-valia relevante para a segurança das populações e a proteção de pessoas e bens no concelho”.

Ao longo da sua carreira na Câmara Municipal, iniciada em junho de 2008 no Gabinete Técnico Florestal, Vânia Marçal assumiu em 2014 a coordenação do serviço municipal de Proteção Civil, cargo que ocupou até outubro de 2025. Neste período, reforçou a organização e o planeamento do serviço, aumentou a capacidade operacional e consolidou a colaboração com outras entidades do sistema nacional de proteção civil.

O despacho realça também a sua intervenção durante a pandemia da COVID-19, a criação do Campus da Proteção Civil de Bairro e do Heliporto Municipal de Vila Nova de Famalicão, bem como a aposta na formação especializada e na realização de exercícios de simulação de emergência para testar e fortalecer a resposta do município.

Nova regra do SNS pode deixar mais de 120 mil pessoas sem médico de família

Cerca de 122 mil utentes que não têm qualquer contacto com o Serviço Nacional de Saúde (SNS) há mais de cinco anos podem perder o médico de família. A medida resulta de um despacho publicado esta quarta-feira em Diário da República.

Segundo o documento, estes utentes passam a ser considerados “elegíveis para reformulação de atribuição de médico de família”. Isto significa que o médico que lhes está atualmente atribuído poderá ser retirado.

Até agora, esta regra aplicava-se sobretudo a emigrantes e a cidadãos estrangeiros que não tivessem consultas registadas nos centros de saúde durante cinco anos.

O novo despacho, assinado pelo secretário de Estado da Gestão da Saúde, Francisco Nuno Rocha Gonçalves, alarga a medida a mais utentes. A partir de meados de junho, será tido em conta qualquer contacto com o SNS, e não apenas com os cuidados de saúde primários.