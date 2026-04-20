Famalicão: ROQ e Running Project juntam-se em caminhada com recolha de lixo

No último sábado, a ROQ e a Associação Desporto e Aventura 365 Running Project dinamizaram uma atividade de Plogging nas freguesias de Oliveira Santa Maria e Ruivães, em Famalicão. Uma iniciativa realizada em colaboração com os Escuteiros de Ruivães. A ação integrou o Plogging Challenge Portugal 2026, um movimento de âmbito nacional promovido a partir de Santa Maria da Feira.

A atividade consistiu numa caminhada com recolha de resíduos recicláveis como forma de incentivar a comunidade local a refletir sobre o impacto das suas ações no meio ambiente. Com partida nas instalações da ROQ, os participantes percorreram cerca de 5 quilómetros.

Sob o lema de que pequenos gestos fazem uma grande diferença, esta ação demonstrou que, em conjunto, é possível contribuir para um futuro mais sustentável.