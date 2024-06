Famalicão: Rosa Mota e Joaquim Figueiredo são padrinhos da prova de atletismo do GRAL

O “Há Verão na Praça”, programa de animação da Praça-Mercado para os meses de verão, contempla fado, jazz, bandas de tributo e “sunsets” com DJs para animar o espaço. Da iniciativa, que começa esta sexta-feira e vai até 28 de setembro, também faz parte a exibição, em ecrã gigante, dos jogos da Seleção Nacional no Europeu de Futebol.

O primeiro momento é já esta sexta-feira, às 20 horas com a presença da banda (A)Variações com um tributo a António Variações. Para o dia 26 de julho, novo tributo, desta feita aos Metallica, pela banda BlackAllica. Para agosto, no dia 9, os Creuzebeks recordam as Mamonas Assassinas à Praça-Mercado

Toda a animação tem o objetivo de promover a Praça como local de convívio e de encontros e, naturalmente, capaz de atrair novos públicos, por exemplo através destes tributos musicais.

Ainda para este fim de semana, o Praça Sunset tem, também, animação de dj’s, a partir das 23h00.

O espaço de restauração é outro ponto de encontro desta iniciativa que alia a animação musical às propostas gastronómicas do Mikadinho, da Camionete, da Tapearia Portuguesa, do Bubbles, da Caramella e do La Via Restaurante.

O «Há Verão na Praça» é um programa de animação promovido pelo Município de Vila Nova de Famalicão em articulação com os espaços de restauração da Praça – Mercado de Famalicão e com a colaboração da Acafado e Jam Jazz Minho.

O Mercado Municipal, localizado na avenida Marechal Humberto Delgado, é um espaço que inclui o mercado permanente e o mercado cíclico de segunda-feira a sábado – o primeiro a funcionar das 08h00 às 20h00, e o segundo entre as 07h00 e as 13h00 –, e a área de esplanada que funciona de domingo a quinta-feira, e nos feriados, das 09h00 às 24h00, e às sextas, sábados e vésperas de feriado das 09h00 à 01h00.