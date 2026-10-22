A atleta olímpica Rosa Mota vai marcar presença na décima edição da Corrida REN, prova de 10 km, que se realiza este sábado, com percurso entre Oliveira Santa Maria e Pedome, concelho de VN Famalicão.

Esta é uma oportunidade para conhecer uma das maiores referências do desporto mundial e uma das melhores maratonistas de todos os tempos, com medalhas de ouro em campeonatos da Europa, do Mundo e olímpico, na maratona de Seul, em 1988.

Esta jornada de atletismo tem provas para os mais novos, a partir das 14h15; segue-se a caminhada, às 15h30 e, uma hora depois, começa a corrida de 10km, a partir da Subestação da REN.