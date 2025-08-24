Famalicão: Rosária Costa celebra hoje 100 anos

Rosária Costa assinala hoje um marco especial: o seu 100.º aniversário. Natural do Fundão, onde viveu até aos 94 anos, dedicou toda a sua vida à agricultura, sempre com muito trabalho e resiliência.

A sua história é marcada também por momentos de solidão, após a perda do marido aos 49 anos. Ainda assim, contou sempre com o apoio do neto que, mesmo à distância, mantinha contacto constante com a avó.

Até aos 94 anos, Rosária viveu sozinha, de forma independente, onde tratava da sua casa e da terra. Nessa altura, o neto decidiu levá-la para junto de si, em Nine, Famalicão, garantindo-lhe mais conforto, proximidade e um acompanhamento médico constante.

De origens humildes, Rosária Costa é hoje o exemplo vivo de uma vida longa e de dedicação. O 100º aniversário é assinalado com algumas visitas especiais, como foi o caso do Presidente da Câmara, Mário Passos, e de um convívio entre as pessoas que lhe são mais próximas.