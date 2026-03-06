Concelho

Famalicão: Rosinha dá concerto em Pousada de Saramagos

Já foi divulgado o programa das festas a Santa Apolónia, em Pousada de Saramagos. As festividades decorrem durante três dias – 10 a 12 de abril – tendo como cabeça de carta Rosinha, com concerto marcado para a tarde do dia 12, às 16 horas.

O primeiro dia abre com a Banda Pedra e Cal, às 21 horas, seguindo-se uma sessão de fogo de artifício, terminando a noite com a música dos Meninos da Favela.

No dia 11, sábado, às 14 horas, dará entrada do Grupo de Bombos de Santa Maria de Jazende; à noite, às 21 horas, atuação do humorista João Dantas; às 22 horas, música com a Orquestra New York, concerto intercalado com uma sessão piromusical e multimédia.

No domingo, dia 12, às 9 horas, dará entrada a Banda Marcial de Arnoso, seguindo-se atos religiosos, com a missa solene, às 11 horas, e procissão, às 12 horas. De tarde, às 15 horas, concerto pela Banda de Arnoso e, uma hora depois, sobe ao palco a popular cantora Rosinha. A festa termina ao final do dia, com mais um concerto pela banda de Arnoso.

Famalicão: Árvore cai para cima de carro

Uma árvore caiu e atingiu uma viatura, na rua Mário Cesariny, próximo ao Parque da Devesa, em Famalicão.

O incidente aconteceu ao início da tarde desta sexta-feira. A viatura atingida estava num lugar de estacionamento.

A situação já foi reportada às autoridades de segurança e socorro.

Famalicão: Mais de 100 pessoas apoiadas na procura de emprego

Ao longo de sete meses, o projeto CLDS 5G (Contratos Locais de Desenvolvimento Social de 5.ª Geração) Ser Feliz em Famalicão acompanhou 110 pessoas, com o objetivo de as capacitar na procura ativa de emprego, através de oficinas de mentoria com temas como autoconhecimento, liderança, literacia financeira e marketing pessoal.

Deste grupo, 17 pessoas arranjaram emprego e 12 estão a ser acompanhadas de forma individual para a criação das suas empresas.

Refira-se que dos beneficiários acompanhados, a maioria enfrenta desafios significativos no mercado de trabalho, uma vez que 63 pessoas encontram-se em situação de desemprego de longa duração.

Recorde-se que o CLDS 5G, que arrancou em Vila Nova de Famalicão a 2 de maio do ano passado e estende-se até dezembro de 2028, tem como parceiros a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e a Engenho – Associação de Desenvolvimento Local do Vale do Este, que foi convidada para assumir o papel de Entidade Coordenadora Local da Parceria.

A coordenadora do projeto, Ana Carvalho, explica que a «intervenção é feita de forma individualizada, o que permite dar passos no âmbito da inclusão social e capacitação da comunidade em situação de vulnerabilidade social neste concelho».

Sobre os resultados apresentados, o presidente da Engenho, Manuel Araújo, considera que são muito satisfatórios, «pois contribuem para reforçar a coesão social e desenvolver uma cultura solidária de proximidade a favor do outro, do mais necessitado que precisa de apoio, orientação e meios para tornar a pessoa mais realizada no seu viver e nos seus projetos». Já sobre o CLDS, diz que «não é mais do que um compromisso coletivo que envolve e mobiliza os atores e parceiros das comunidades locais em dinâmicas e projetos centrados nas pessoas em situação ou risco de vulnerabilidade».

O presidente da Câmara de Vila Nova de Famalicão, Mário Passos, classifica o projeto CLDS 5G como «muito importante, desde logo, porque permite implementar no território um conjunto de atividades e iniciativas que promovem a inclusão social dos cidadãos, através da qualificação, da formação e da capacitação, contribuindo para o aumento da empregabilidade e dessa forma para o combate a situações de pobreza e exclusão social». Acrescenta que «é um programa que não deixa ninguém para trás, num trabalho em rede, feito com as Comissões Interfreguesias, o tecido empresarial e as instituições, de forma estruturada, para a partilha de conhecimento e a realização de intervenções eficientes junto dos cidadãos», frisa.

Acerca dos resultados, realça que «há 17 pessoas que foram integradas em ofertas de emprego e que estão a reescrever as suas histórias de vida, o que nos deixa muito satisfeitos».

O edil destaca que a Câmara Municipal e a Engenho funcionam «como pivôs do projeto, que se estende ao território neste trabalho em rede que envolve toda a comunidade e que, com partilha de conhecimento, dá resposta às necessidades das pessoas com os recursos do território».

Famalicão: Semana da Leitura envolve escolas, empresas, rádios e plataformas digitais

A Semana da Leitura, que decorre entre os dias 9 e 14 de março, apresenta um conjunto de atividades que procuram envolver toda a comunidade em torno do livro e da leitura e promover hábitos de leitura junto do público. Estão com o projeto escolas, empresas, rádios e plataformas digitais.

A abertura está agendada para o dia 9 de março, pelas 15 horas, na Escola Secundária Camilo Castelo Branco, com a presença do escritor Afonso Reis Cabral.

O programa inclui oficinas criativas, horas do conto, momentos de leitura em voz alta, sessões partilhadas entre diferentes gerações e iniciativas dedicadas à poesia, com destaque para a homenagem ao poeta Vasco de Carvalho, agendada para o dia 10 de março, pelas 14h30, na Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco.

Uma das propostas inclui também a iniciativa “Troca por Troca”, de 10 a 12 de março, que incentiva a circulação de livros nas empresas, convidando os participantes a deixar um livro e a levar outro, num gesto de partilha entre os trabalhadores das mesmas.

No dia 12, pelas 10 horas, é dinamizada ainda a ação “Famalicão a LER”, que convida toda a comunidade a interromper, por alguns momentos, as suas rotinas para dedicar tempo à leitura.

A iniciativa está inserida no evento nacional promovido pelo Plano Nacional de Leitura, que desafia escolas, bibliotecas e instituições locais a desenvolver atividades que celebrem a leitura como espaço de prazer, imaginação, conhecimento e encontro.

Recorde-se que o programa da Semana da Leitura é dinamizado pelo Município de Famalicão através do Grupo de Trabalho das Bibliotecas de Famalicão e pode ser consultado em www.bibliotecacamilocastelobranco.org/Atividades/Programacao.

Famalicão: Jogo grande na jornada 24 da pró nacional da AF Braga

A AD Oliveirense e o GD Joane encontram-se, este sábado, às 15 horas, no Estádio de Ribes, em Oliveira Santa Maria. A partida é da 24.ª jornada da pró-nacional da AF Braga.

A equipa oliveirense tem vindo a subir na classificação, depois de muitas jornadas em zona de despromoção. A equipa treinada por Ricardo Martins, que substituiu Mário Jorge no comando técnico, está no décimo primeiro lugar, com 31 pontos. Já o Joane tem estado acima do meio da tabela, ocupando o sexto lugar, com 38 pontos.

Em termos de golos marcados e sofridos, os números são muito idênticos. A Oliveirense já marcou 35 e sofreu 28, enquanto que os joanenses já faturaram 36 golos e permitiram 29 golos.

Famalicão: Salsa cresce no Médio Oriente com abertura de loja no Iraque

A marca Salsa já está presente em oito países do Médio Oriente. O último dos quais é o Iraque. Abriu no Mall of Irap, considerado o principal centro comercial e económico da capital, Bagdade, que tem cerca de oito milhões de habitantes e concentra a grande parte da atividade económica. Esta é a razão da escolha.

A empresa adianta que apesar do agravamento da instabilidade geopolítica e dos ataques que têm afetado vários países da região, a atividade da marca mantém-se praticamente inalterada. «A nossa estratégia internacional mantém-se, sempre em articulação com os parceiros locais e analisando permanentemente o contexto numa perspetiva de longo prazo», diz Hugo Martins, CEO da Salsa Jeans.

A loja que abriu no Iraque, com mais de 100 metros quadrados, disponibiliza a gama completa de vestuário, calçado e acessórios para homem e mulher, seguindo os padrões internacionais de experiência de compra da marca.

A operação é realizada em regime de franchising através da parceria com o grupo Azadea, descrito como um dos principais operadores de retalho de moda no Médio Oriente e parceiro de longa data da Salsa. A colaboração entre as duas empresas já existe nos Emirados Árabes Unidos, Bahrain, Qatar, Kuwait, Arábia Saudita, Líbano e Jordânia, num total de 13 lojas.

«A internacionalização é um dos pilares estruturais da Salsa Jeans e continuará a orientar o nosso crescimento nos próximos anos», sublinha Hugo Martins. «A entrada no Iraque resulta de uma estratégia clara de consolidação no Médio Oriente, acompanhando o crescimento dos mercados locais na região, sempre no âmbito de uma parceria local de longa data. Estamos a construir uma presença consistente na região, com visão de longo prazo e foco na afirmação da marca à escala global, mantendo a identidade portuguesa que nos caracteriza», realça.

 

Famalicão: «Queremos continuar a somar pontos e vitórias em casa»

Na noite desta sexta-feira, às 20h15, no Estádio Municipal, FC Famalicão e FC Arouca abrem a jornada 25 da I Liga. A equipa famalicense, depois do empate a zero, em Vila do Conde, com o Rio Ave, vai em busca da quarta vitória consecutiva em casa. Para tal terá de vencer um adversário que se reforçou bem no mercado de inverno, «com jogadores maduros e de qualidade. O Arouca vai trazer dificuldades, por isso, espero um jogo dividido e competitivo, mas esperamos ser melhores do que o adversário, olhando sempre para nós, com as nossas ideias, para continuarmos a somar pontos e vitórias em casa, que é o que temos conseguido nos últimos tempos», referiu Hugo Oliveira.

O treinador do Famalicão espera «um bom jogo entre equipas que gostam de jogar, que têm bons intérpretes e boas ideias. Podemos esperar um bom espetáculo que vai trazer emoção a quem vai assistir e que no final, os nossos adeptos, que têm estado sempre connosco, fiquem mais felizes. Voltamos a casa onde gostamos de jogar. Por isso, queremos dar-lhes essa felicidade».

Hugo Oliveira é, mais uma vez, obrigado a mexer no onze. Tom van de Looi e Sorriso cumprem castigo e o treinador vai chamar outros protagonistas à titularidade. «É mais uma oportunidade de mostrarmos que temos um plantel equilibrado e ideias coletivas bem vincadas, tal como aconteceu com o Rio Ave».

A proximidade ao quinto da classificação, Gil Vicente (34 pontos), não rouba a Hugo Oliveira o pragmatismo quanto ao futuro. «Os objetivos são os mesmos: o desenvolvimento e sermos cada vez melhores. O objetivo agora é ganhar ao Arouca e se acontecer estaremos mais perto de alcançarmos objetivos globais. Com esse sentimento, coisas boas vão chegar, certamente». O treinador olha para o horizonte e vê mais do que a pontuação. «Queremos preparar o presente e o futuro, não só no desenvolvimento do jogador, como também do clube, que está hoje mais preparado, é mais profissional e ambicioso. O treinador também tem de aprender hoje para ser melhor amanhã. É uma forma de viver ambiciosa e nós acreditamos muito nisso, que o futuro só possa ser positivo. Quando chegarmos ao final da época e fizermos o nosso balanço, acredito que estaremos todos muito felizes», considerou esta quinta-feira, na antevisão ao jogo com o Arouca.