Famalicão: Rosquinhas e tremoços esta quinta-feira em Joane

Esta quinta-feira, o Grupo Etnográfico Rusga de Joane vai colocar, no Largo 3 de Julho (antigo campo da feira), a tradicional banca de rosquinhas e tremoços. Trata-se de um costume exclusivamente joanense, vivido apenas na Quinta-Feira Santa. Este mercado tradicional, abre a partir das 7h30 e decorre durante todo o dia.

Esta tradição remonta ao final do século XIX quando na Quinta-Feira Santa as rosquinhas e os tremoços eram obrigatórios nas casas dos joanenses e são longínquos os tempos em que o Largo 3 de Julho ficava cheio de bancas nesse dia. Esta iniciativa parecia perder-se no tempo, mas desde 2016, a Rusga de Joane revitalizou-a e manteve-a viva no seio da comunidade, na defesa «da valorização da identidade cultural e local da vila»