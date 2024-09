Famalicão: Rotary oferece elevador de 3 mil euros à APPACDM

A SAD do FC Famalicão anunciou, esta tarde, a contratação de Rafa Soares. Com contrato válido para as próximas duas temporadas, o defesa esquerdo português, de 29 anos, é um jogador de créditos firmados.

Formado no FC Porto, atuou na I Liga pela Académica, Rio Ave FC, Portimonense SC e Vitória SC, com mais de 100 jogos no escalão máximo do futebol nacional.

No estrangeiro, representou o Fulham, de Inglaterra, Eibar, de Espanha, e o PAOK, da Grécia, emblema pelo qual foi campeão na última temporada. A experiência estendeu-se, ainda, às provas europeias, com jogos na Liga Europa e Liga Conferência.

Em termos de seleções jovens, Rafa totaliza mais de 70 internacionalizações, com particular destaque para a participação no Europeu sub-19 e no Mundial sub-20.

A oportunidade de regressar a Portugal e ingressar no Futebol Clube de Famalicão, «clube tem vindo a fazer um notável trabalho nas últimas temporadas», foram os principais motivos para este regresso a “casa” de Rafa que tem acompanhado o percurso do emblema famalicense. Convicto de que a integração será mais rápida, «devido à presença no plantel de amigos como Rochinha e Gil Dias», o lateral descreve-se como «um jogador técnico e que consegue aliar uma boa capacidade defensiva com constantes incorporações no ataque».