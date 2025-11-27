Concelho, Cultura

Famalicão: Rotary realiza mais uma edição do concerto solidário de Natal

O Rotary Club de Famalicão promove, no dia 11 de dezembro, um concerto solidário de Natal, a cargo da ArtEduca, cujas receitas revertem para causas sociais do clube.

O concerto, com coro e orquestra dos alunos da instituição, tem início às 19h30, no auditório da Cespu.

Mais uma vez, a ArtEduca colabora com o Rotary Club, numa iniciativa solidária, a que se junta a CESPU.

Os ingressos têm um custo de 7,50 euros.

Famalicão: Homem atropelado em Vale S.Cosme

Um homem, com cerca de 60 anos, foi, ao final da tarde desta quinta-feira, atropelado por um carro, em Vale São Cosme, Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 18h45 e para o socorro foram acionados os B.V.Famalicenses.

A vítima sofreu ferimentos ligeiros e foi encaminhada para o Hospital de Famalicão.

Famalicão: Simon Elisor confia nas qualidades do plantel para vencer o Moreirense (c/vídeo)

O avançado do FC Famalicão fez a antevisão ao jogo deste sábado, em casa do Moreirense. Simon Elisor analisa o adversário como “competitivo como nós”, mas “temos a confiança do nosso grupo e da qualidade também. Temos a certeza que vamos conseguir um bom resultado”.

Elisor concentra-se mais na equipa famalicense, “um bloco compacto, com uma boa defesa e ataque”.

A nível pessoal, o avançado confessa que gostaria de ter marcado mais golos porque “trabalhei muito para os conseguir ” e sente que os companheiros e equipa técnica confiam no seu valor. No mais, refere que vir para o Famalicão “foi a minha melhor opção. Não me arrependo de nada”, garante Simon Elisor que se sente bem integrado no clube que “tem boas condições”.

Famalicão: Moto Clube de Nine realiza magusto este sábado

Este sábado o Moto Clube de Nine vai realizar um magusto, a partir das 15h00, na sede do clube. A entrada é livre e as castanhas assadas são oferta.

Haverá ainda porco no espeto, caldo verde, jogos tradicionais e sorteio de prémios numa tarde com animação garantida.

Câmara de Lousada barra acessos a prostitutas: Há mulheres famalicenses a “trabalhar” nos locais

A operação da Câmara de Lousada para travar a prostituição no concelho continua a revelar novos dados sobre a origem das mulheres que ali trabalham.

Sabe-se agora que, segundo informações reveladas pelo Correio da Manhã, entre as profissionais do sexo que frequentam aqueles espaços estão várias famalicenses.

As ações em curso fazem parte de uma estratégia da autarquia de Lousada, que tem colocado blocos de betão nos acessos a zonas usadas para prostituição e mantido contacto direto com as trabalhadoras para recolher informação e encaminhar situações de vulnerabilidade.

“Uma Aventura na Trofa” procura pequenos escritores

A Câmara Municipal da Trofa, em parceria com a Rede de Bibliotecas da Trofa, tem abertas candidaturas para o concurso “Uma Aventura na Trofa”. Um projeto de escrita criativa destinado aos alunos do 3.º ao 6.º ano de escolaridade dos dois Agrupamentos de Escolas do Concelho da Trofa.

As candidaturas estão abertas até ao dia 16 de dezembro, data em que devem ser entregues. Sempre nas bibliotecas das escolas, ao cuidado dos professores bibliotecários. Em suporte de papel, dentro de envelope fechado, com indicação do nome da Iniciativa “Uma Aventura na Trofa” e com inscrição do pseudónimo no exterior do envelope. Juntamente com os trabalhos, no interior do envelope, é obrigatória a entrega da Ficha de Inscrição, devidamente preenchida, com a indicação do pseudónimo.

Tal como em edições anteriores, haverá prémios para as 3 melhores aventuras em cada categoria/ano de escolaridade. Para além de livros, os vencedores receberão um tablet (1.º lugar), uma coluna portátil (2.º lugar) e uns auscultadores (3.º lugar).

Os alunos interessados podem encontrar as normas e a Ficha de Inscrição nos sites das bibliotecas escolares do concelho da Trofa e no site da Rede de Bibliotecas da Trofa.

 

Famalicão: Sábado é dia de Taça para Riba d´Ave e FAC

No próximo sábado jogam-se os 32 avos de final da Taça de Portugal. Às 17 horas, o Riba d´Ave visita o HC Penafiel e, uma hora depois, o FAC inicia o seu jogo contra o GD Estreito, em Câmara de Lobos, na Ilha Madeira.
Os adversários das equipas famalicenses competem na 3.ª divisão nacional.