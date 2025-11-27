Famalicão: Rotary realiza mais uma edição do concerto solidário de Natal

O Rotary Club de Famalicão promove, no dia 11 de dezembro, um concerto solidário de Natal, a cargo da ArtEduca, cujas receitas revertem para causas sociais do clube.

O concerto, com coro e orquestra dos alunos da instituição, tem início às 19h30, no auditório da Cespu.

Mais uma vez, a ArtEduca colabora com o Rotary Club, numa iniciativa solidária, a que se junta a CESPU.

Os ingressos têm um custo de 7,50 euros.